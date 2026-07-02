Εθνική μπάσκετ: «Βλέπει» μόνο νίκη με Ρουμανία στην Οραντέα

Με απολογισμό 3-1 στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές της πρώτης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, η εθνική μπάσκετ, ρίχνεται στη «μάχη» του «παραθύρου» του Ιουλίου, απέναντι στη Ρουμανία στην Οραντέα την Πέμπτη (2/7, 19:00) για την 5η αγωνιστική και κόντρα στην Πορτογαλία την Κυριακή (5/7, 19:30) στη SUNEL Arena για την 6η αγωνιστική, στον 2ο όμιλο.





Η εθνική είχε πετύχει επιβλητική νίκη εντός έδρας, με 91-64, στην πρεμιέρα των προκριματικών, απέναντι στη Ρουμανία, στις 27 Νοεμβρίου 2025. Γι' αυτό και οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη, δεν βλέπουν άλλο αποτέλεσμα παρά μόνο τη νίκη κόντρα στους Ρουμάνους.





Τη νίκη είχαν πάρει και απέναντι στην Πορτογαλία, περνώντας νικηφόρα από το Ματοσίνιος, με 76-68, για τη 2η αγωνιστική.

Η μοναδική ήττα της εθνικής στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 κατεγράφη από το Μαυροβούνιο (65-67) στη SUNEL Arena για την 3η αγωνιστική. Πάντως, η εθνική κάλυψε τη διαφορά της ήττας της από το Μαυροβούνιο, αφού για την 4η αγωνιστική, πέρασε νικηφόρα από την Ποντγκόριτσα με 65-79.





Η «επίσημη αγαπημένη» βρίσκεται στην πρώτη θέση του 2ου ομίλου και αναζητά δύο ακόμη νίκες, με Ρουμανία εκτός και με Πορτογαλία εντός, καθώς με ρεκόρ 5-1, εξασφαλίζει και μαθηματικά την πρόκριση στην επόμενη φάση των προκριματικών. Εφόσον προκριθούν, οι Έλληνες διεθνείς, στις 28 και 31 Αυγούστου θα δώσουν τα δύο πρώτα παιχνίδια στην επόμενη φάση, για τα οποία εκκρεμεί η κλήρωση, όμως είναι ήδη γνωστοί οι δύο από τους τρεις αντιπάλους, δηλαδή η Ισπανία και η Γεωργία, ενώ ο τρίτος θα είναι εκτός συγκλονιστικού απροόπτου η Ουκρανία.

Εκτός δωδεκάδας για τον πρώτο αγώνα του «παραθύρου» του Ιουλίου, στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, απέναντι στη Ρουμανία, έμεινε ο Ντίνος Μήτογλου. H εθνική ανδρών προπονήθηκε στη Γλυφάδα το πρωί της Τετάρτης (1/7), με τον Ομοσπονδιακό τεχνικό Βασίλη Σπανούλη, ν' ανακοινώνει εν συνεχεία τους δώδεκα διεθνείς για το ταξίδι στην Οραντέα, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του 2ου ομίλου. Ο Μήτογλου παρέμεινε στην Αθήνα ώστε να συνεχίσει θεραπευτική αγωγή. Από αυτούς που συμμετείχαν στις προπονήσεις των τελευταίων ημέρων έμειναν πίσω ο Νίκος Πλώτας και ο Νίκος Τουλιάτος. Ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης και ο Βασίλης Τολιόπουλος είναι οι πιο έμπειροι στη δωδεκάδα της εθνικής για το ματς κόντρα στη Ρουμανία.

Οι 12 της αποστολής στη Ρουμανία είναι οι εξής: Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Γιάννης Κουζέλογλου, Γιώργος Τσαλμπούρης, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Νάσος Μπαζίνας, Νίκος Περσίδης, Ομηρος Νετζήπογλου και ΕΛάιζα Μήτρου - Λονγκ.





Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα και το πρόγραμμα των 5ης και 6ης αγωνιστικής στους οκτώ ομίλους των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 έχουν ως εξής:

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 2027

1ος ΌΜΙΛΟΣ



1η Αγωνιστική



Πέμπτη 27 Νοεμβρίου



Γεωργία-Ουκρανία 79-92



Δανία-Ισπανία 64-74

2η Αγωνιστική



Κυριακή 30 Νοεμβρίου



Ουκρανία-Δανία 88-71



Ισπανία-Γεωργία 90-61

3η Αγωνιστική



Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου



Ουκρανία-Ισπανία 66-86



Δανία-Γεωργία 71-89

4η Αγωνιστική



Δευτέρα 2 Μαρτίου



Γεωργία-Δανία 89-60



Ισπανία-Ουκρανία 78-64

Βαθμολογία



Ν-Η Β



Ισπανία 4-0 6 * Προκρίθηκε στον 2ο γύρο



Γεωργία 2-2 6 * Προκρίθηκε στον 2ο γύρο



Ουκρανία 2-2 6



Δανία 0-4 4

5η Αγωνιστική



Πέμπτη, 2 Ιουλίου



Ουκρανία-Γεωργία



Ισπανία-Δανία

6η Αγωνιστική



Κυριακή, 5 Ιουλίου



Δανία-Ουκρανία



Γεωργία-Ισπανία





2ος ΌΜΙΛΟΣ



1η Αγωνιστική



Πέμπτη 27 Νοεμβρίου



ΕΛΛΑΔΑ-Ρουμανία 91-64



Μαυροβούνιο-Πορτογαλία 62-83

2η Αγωνιστική



Κυριακή 30 Νοεμβρίου



Πορτογαλία-ΕΛΛΑΔΑ 68-76



Ρουμανία-Μαυροβούνιο 75-80

3η Αγωνιστική



Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου



ΕΛΛΑΔΑ-Μαυροβούνιο 65-67



Πορτογαλία-Ρουμανία 99-82

4η Αγωνιστική



Δευτέρα 2 Μαρτίου



Ρουμανία-Πορτογαλία 101-96



Μαυροβούνιο-Ελλάδα 65-79

Βαθμολογία



Ν-Η Β



ΕΛΛΑΔΑ 3-1 7



Πορτογαλία 2-2 6



Μαυροβούνιο 2-2 6



Ρουμανία 1-3 5

5η Αγωνιστική



Πέμπτη, 2 Ιουλίου



Ρουμανία-Ελλάδα 19:00



Πορτογαλία-Μαυροβούνιο

6η Αγωνιστική



Κυριακή, 5 Ιουλίου



Ελλάδα-Πορτογαλία 19:30



Μαυροβούνιο-Ρουμανία

3ος ΌΜΙΛΟΣ



1η Αγωνιστική



Πέμπτη 27 Νοεμβρίου



Σερβία-Ελβετία 90-86



Τουρκία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη 93-71

2η Αγωνιστική



Κυριακή 30 Νοεμβρίου



Ελβετία-Τουρκία 60-85



Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Σερβία 72-74

3η Αγωνιστική



Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου



Σερβία-Τουρκία 78-82



Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Ελβετία 84-60

4η Αγωνιστική



Δευτέρα 2 Μαρτίου



Τουρκία-Σερβία 94-86



Ελβετία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη 60-91

Βαθμολογία



Ν-Η Β



Τουρκία 4-0 8 * Προκρίθηκε στον 2ο γύρο



Σερβία 2-2 6



Βοσνία 2-2 6 * Προκρίθηκε στον 2ο γύρο



Ελβετία 0-4 4

5η Αγωνιστική



Πέμπτη, 2 Ιουλίου



Ελβετία-Σερβία



Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Τουρκία

6η Αγωνιστική



Δευτέρα, 6 Ιουλίου



Τουρκία-Ελβετία



Σερβία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη

4ος ΌΜΙΛΟΣ



1η Αγωνιστική



Πέμπτη 27 Νοεμβρίου



Ιταλία-Ισλανδία 76-81



Μ. Βρετανία-Λιθουανία 88-89

2η Αγωνιστική



Κυριακή 30 Νοεμβρίου



Λιθουανία-Ιταλία 81-82



Ισλανδία-Μ. Βρετανία 84-90

3η Αγωνιστική



Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου



Μ. Βρετανία-Ιταλία 57-93



Ισλανδία-Λιθουανία 86-85

4η Αγωνιστική



Δευτέρα 2 Μαρτίου



Λιθουανία-Ισλανδία 99-82



Ιταλία-Μ. Βρετανία 84-75

Βαθμολογία



Ν-Η Β



Ιταλία 3-1 7



Ισλανδία 2-2 6



Λιθουανία 2-2 6



Μ. Βρετανία 1-3 5

5η Αγωνιστική



Πέμπτη, 2 Ιουλίου



Λιθουανία-Μ. Βρετανία



Ισλανδία-Ιταλία

6η Αγωνιστική



Κυριακή, 5 Ιουλίου



Μ. Βρετανία-Ισλανδία



Ιταλία-Λιθουανία

5ος ΌΜΙΛΟΣ



1η Αγωνιστική



Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου



Κροατία-Κύπρος 100-60



Γερμανία-Ισραήλ 89-69

2η Αγωνιστική



Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου



Κύπρος-Γερμανία 64-83



Ισραήλ-Κροατία 71-85

3η Αγωνιστική



Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου



Κροατία-Γερμανία 93-88



Ισραήλ-Κύπρος 94-54

4η Αγωνιστική



Κυριακή 1 Μαρτίου



Γερμανία-Κροατία 91-89



Κύπρος-Ισραήλ 54-83

Βαθμολογία



Ν-Η Β



Κροατία 3-1 7 * Προκρίθηκε στον 2ο γύρο



Γερμανία 3-1 7 * Προκρίθηκε στον 2ο γύρο



Ισραήλ 2-2 6 * Προκρίθηκε στον 2ο γύρο



Κύπρος 0-4 4 * Αποκλείστηκε

5η Αγωνιστική



Πέμπτη, 3 Ιουλίου



Κύπρος-Κροατία



Ισραήλ-Γερμανία

6η Αγωνιστική



Δευτέρα, 6 Ιουλίου



Γερμανία-Κύπρος



Κροατία-Ισραήλ





6ος ΌΜΙΛΟΣ



1η Αγωνιστική



Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου



Λετονία-Ολλανδία 78-86



Πολωνία-Αυστρία 90-78

2η Αγωνιστική



Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου



Ολλανδία-Πολωνία 83-85



Αυστρία-Λετονία 68-86

3η Αγωνιστική



Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου



Αυστρία-Ολλανδία 71-81



Λετονία-Πολωνία 82-84

4η Αγωνιστική



Κυριακή 1 Μαρτίου



Ολλανδία-Αυστρία 87-88



Πολωνία-Λετονία 92-72

Βαθμολογία



Ν-Η Β



Πολωνία 4-0 8 * Προκρίθηκε στον 2ο γύρο



Ολλανδία 2-2 6



Αυστρία 1-3 5



Λετονία 1-3 5

5η Αγωνιστική



Πέμπτη, 3 Ιουλίου



Αυστρία-Πολωνία



Ολλανδία-Λετονία

6η Αγωνιστική



Δευτέρα, 6 Ιουλίου



Λετονία-Αυστρία



Πολωνία-Ολλανδία





7ος ΌΜΙΛΟΣ



1η Αγωνιστική



Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου



Ουγγαρία-Φινλανδία 89-82



Γαλλία-Βέλγιο 79-63

2η Αγωνιστική



Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου



Φινλανδία-Γαλλία 83-76



Βέλγιο-Ουγγαρία 85-87

3η Αγωνιστική



Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου



Ουγγαρία-Γαλλία 71-74



Βέλγιο-Φινλανδία 66-71

4η Αγωνιστική



Κυριακή 1 Μαρτίου



Γαλλία-Ουγγαρία 98-79



Φινλανδία-Βέλγιο 78-75

Βαθμολογία



Ν-Η Β



Φινλανδία 3-1 7 * Προκρίθηκε στον 2ο γύρο



Γαλλία 3-1 7 * Προκρίθηκε στον 2ο γύρο



Ουγγαρία 1-3 5



Βέλγιο 0-4 4

5η Αγωνιστική



Πέμπτη, 3 Ιουλίου



Φινλανδία-Ουγγαρία



Βέλγιο-Γαλλία

6η Αγωνιστική



Δευτέρα, 6 Ιουλίου



Ουγγαρία-Βέλγιο



Γαλλία-Φινλανδία





8ος ΌΜΙΛΟΣ



1η Αγωνιστική



Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου



Σλοβενία-Εσθονία 93-94



Τσεχία-Σουηδία 97-80

2η Αγωνιστική



Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου



Σουηδία-Σλοβενία 83-94



Εσθονία-Τσεχία 92-97

3η Αγωνιστική



Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου



Σλοβενία-Τσεχία 99-59



Σουηδία-Εσθονία 77-88

4η Αγωνιστική



Κυριακή 1 Μαρτίου



Τσεχία-Σλοβενία 84-86



Εσθονία-Σουηδία 69-79

Βαθμολογία



Ν-Η Β



Σλοβενία 3-1 7



Τσεχία 2-2 6



Εσθονία 2-2 6



Σουηδία 1-3 5

5η Αγωνιστική



Πέμπτη, 3 Ιουλίου



Εσθονία-Σλοβενία



Σουηδία-Τσεχία

6η Αγωνιστική



Δευτέρα, 6 Ιουλίου



Τσεχία-Εσθονία



Σλοβενία-Σουηδία