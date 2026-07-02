HΠΑ - Βοσνία 2-0: Συνεχίζουν απτόητες (vid)

Σημειώνοντας ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο και παρά το γεγονός πως απ’ το 63ο λεπτό έπαιζαν με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Φολάριν Μπάλογκαν (σκόρερ του πρώτου γκολ) οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη με 2-0 στο «Levi's Stadium» του Σαν Φρανσίσκο και προκρίθηκαν στους «16» του Μουντιάλ 2026, όπου θα αντιμετωπίσουν το Βέλγιο στο Σιάτλ στις 7 Ιουλίου.

Κίτρινες: 80’ Μπάρμπαρεζ (στον πάγκο), 81’ Ράντελιτς



Αποβολές: 64’ Μπάλογκαν (απευθείας αποβολή)





ΗΠΑ (Μαουρίτσιο Ποτσετίνο): Φριζ, Ντεστ (87’ Μπέρχαλτερ), Ρίτσαρντς, Ρόμπινσον, Ριμ, Φρίμαν, Άνταμς, ΜακΚένι (90’+5’ Ρέινα), Τίλμαν, Πούλισικ (88’ Πέπι), Μπαλογκάν.



ΒΟΣΝΙΑ/ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ (Σεργκέι Μπάρμπαρεζ): Βάσιλ, Μουχαρέμοβιτς, Κολάτσινατς (76’ Ταμπάκοβιτς), Ντέντιτς, Κάτιτς (76’ Μέμιτς), Ράντελιτς, Γκίγκοβιτς (51’ Μπαϊρακτάρεβιτς), Σούνιτς (51’ Ταχίροβιτς), Ντεμίροβιτς, Ντζέκο (51’ λ.τρ. Μάχμιτς), Αλαϊμπέγκοβιτς.