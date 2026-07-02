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GOSSIP - LIFESTYLE

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Νέα πληροφορία ενισχύει την αίσθηση της Ιουλίας πως τίποτα δεν έχει ξεκαθαρίσει

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clock 11:00 | 02/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τι θα δούμε απόψε στη σειρά Το σπίτι δίπλα στο Ποτάμι;

Επεισόδιο 84: Η Πολυξένη προσπαθεί να ξαναβρεί σταθερότητα μέσα από τη δουλειά, όμως μια απρόσμενη αντίδραση στο επαγγελματικό της περιβάλλον την κάνει να αμφιβάλλει για το αν μπορεί πράγματι να προχωρήσει όπως θα ήθελε. Η Ασπασία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια δύσκολη πραγματικότητα στο σπίτι, προσπαθώντας να κρατήσει ισορροπίες ανάμεσα στα παιδιά και στη δική της αντοχή, την ώρα που η κόπωση γίνεται ολοένα και πιο εμφανής. Η Ιουλία συνεχίζει να κινείται προσεκτικά γύρω από την υπόθεση που την απασχολεί, καθώς μια νέα πληροφορία ενισχύει την αίσθηση ότι τίποτα δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει.

Η Μαγδαληνή προσπαθεί να διαχειριστεί την ένταση στη σχέση της με τον Οδυσσέα, ενώ η απουσία απαντήσεων γύρω από την Τερέζα την κρατά σε διαρκή επιφυλακή. Η Μελισσάνθη έρχεται αντιμέτωπη με μια δύσκολη στιγμή στο Ίδρυμα, που την αναγκάζει να σταθεί ψύχραιμη και να πάρει αποφάσεις, παρά το βάρος που κουβαλά ακόμη μέσα

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