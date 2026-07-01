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GOSSIP - LIFESTYLE

Η Σιένα Μίλερ δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία με το νεογέννητο μωρό της

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clock 23:00 | 01/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Σιένα Μίλερ έγινε μανούλα για τρίτη φορά  και μοιράστηκε με τους θαυμαστές της δείχνουν τη δείχνουν να κρατά αγκαλιά το νεογέννητό μωρό της στο μαιευτήριο. 

 Το ζευγάρι δεν έχει ακόμη αποκαλύψει το φύλο του δεύτερου παιδιού του.

σιένα

Η 44χρονη ηθοποιός ανακοίνωσε διακριτικά τον Μάιο ότι είχε φέρει στον κόσμο το τρίτο της παιδί, λέγοντας απλώς: «Συνέβη. Έχω ένα μικροσκοπικό μωρό στο διπλανό δωμάτιο».

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