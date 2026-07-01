Σοβαρό ατύχημα με τρακτέρ: 17χρονος παρέσυρε τον θείο του

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (30/6) στη Βέροια, όταν 17χρονος παρέσυρε με το τρακτέρ τον θείο του.

Ο 44χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στη Θεσσαλονίκη.

Οι συνθήκες του περιστατικού ερευνώνται από τις τοπικές αστυνομικές αρχές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Πετράλωνα: Από το "και η Πίζα γέρνει αλλά δεν πέφτει" μέχρι την καταστροφή (βίντεο)

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Εντοπίστηκε και 2η σορός – Φόβοι ότι ανήκει στον 12χρονο που αγνοείται

Θεσσαλονίκη: Επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ, μία γυναίκα διασωληνωμένη και 5 τραυματίες