ΤΕΤ.01 Ιου 2026 20:50
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σοβαρό ατύχημα με τρακτέρ: 17χρονος παρέσυρε τον θείο του

Τρακτέρ
clock 20:35 | 01/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (30/6) στη Βέροια, όταν 17χρονος παρέσυρε με το τρακτέρ τον θείο του.

Ο 44χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στη Θεσσαλονίκη.

Οι συνθήκες του περιστατικού ερευνώνται από τις τοπικές αστυνομικές αρχές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Πετράλωνα: Από το "και η Πίζα γέρνει αλλά δεν πέφτει" μέχρι την καταστροφή (βίντεο)

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Εντοπίστηκε και 2η σορός – Φόβοι ότι ανήκει στον 12χρονο που αγνοείται

Θεσσαλονίκη: Επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ, μία γυναίκα διασωληνωμένη και 5 τραυματίες

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Βέροια Τρακτέρ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis