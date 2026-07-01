Λαγοκέφαλος: Πρωτοβουλία για την διάσωση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Πρωτοβουλία για τη διάσωση του λαγοκέφαλου έχει αναπτυχθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αναρτήσεις χρηστών που ζητούν την προστασία του συγκεκριμένου είδους και ασκούν κριτική στην πρακτική αλίευσης με επιδότηση.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις σχετικές διαδικτυακές τοποθετήσεις, η πρωτοβουλία εντάσσεται στη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα για τη διαχείριση του πληθυσμού του λαγοκέφαλου και τη στάση απέναντι στο είδος.

Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει ανακοινώσει πιλοτικό πρόγραμμα διαχείρισης, στο πλαίσιο του οποίου προβλέπεται αμοιβή έως και 5,33 ευρώ το κιλό για την αλίευση του λαγοκέφαλου, με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσής του.

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