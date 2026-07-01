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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Γυναίκα κινδύνεψε να πνιγεί - Σωτήρια η επέμβαση του ναυαγοσώστη

ναυαγοσώστης
clock 18:36 | 01/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης στην παραλία του Ταυρωνίτη, όπου γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα.

Η γυναίκα εντοπίστηκε να επιπλέει στο νερό, με τον ναυαγοσώστη της παραλίας να επεμβαίνει άμεσα και να την βγάζει στην ακτή.

Στη συνέχεια της έκανε ΚΑΡΠΑ, μέχρι να φτάσουν οι πρώτες βοήθειες, με την άμεση αντίδρασή του να αποδεικνύεται καθοριστική.

Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Χανίων για νοσηλεία.

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Γενικό Νοσοκομείο Χανίων Εκαβ Ναυαγοσώστης
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