Κρήτη: Γυναίκα έπεσε από ταράτσα και σκοτώθηκε

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Τραγική κατάληξη είχε η πτώση της 62χρονης γυναίκας από ταράτσα στον Άγιο Νικόλαο, καθώς υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της λίγη ώρα μετά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα, σε σημείο κοντά στο Δημαρχείο Αγίου Νικολάου, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η γυναίκα έπεσε από την ταράτσα.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η 62χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Τα ακριβή αίτια της πτώσης ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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