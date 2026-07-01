Κρήτη: Αναστάτωση με 2χρονο παιδάκι που παραλίγο να πνιγεί

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Αναστάτωση προκλήθηκε πριν από λίγη ώρα σε παραλία του Αγίου Νικολάου, όταν ένα παιδάκι περίπου 2 ετών κινδύνευσε να πνιγεί μέσα στη θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί πρόλαβαν να το αντιληφθούν εγκαίρως οι γονείς του και να το ανασύρουν, αποτρέποντας τα χειρότερα. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε και νωρίτερα στην παραλία του Ταυρωνίτη, όπου γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα.

Ναυαγοσώστης της παραλίας επενέβη άμεσα, την έβγαλε στην ακτή και της παρείχε ΚΑΡΠΑ μέχρι την άφιξη των πρώτων βοηθειών, με την επέμβασή του να αποδεικνύεται καθοριστική.

Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Χανίων για νοσηλεία.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Τραυματίστηκε σοβαρά μικρό παιδί σε τροχαίο!

Κρήτη: Κινητοποιήσεις προ των πυλών για τους κτηνοτρόφους - Αποφασίζουν τις επόμενες μέρες

Ηράκλειο: Νεαρή Αγγλίδα κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού - Συνελήφθη 50χρονος Κρητικός

Ηράκλειο: Ξεκίνησε ο τρύγος στα πρώιμα επιτραπέζια σταφύλια - Που κυμαίνονται οι τιμές