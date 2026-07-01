Η «πράσινη έρημος» που δημιούργησε η Ισπανία: Πώς οι φυτείες ευκάλυπτου για φθηνή ξυλεία «σκοτώνουν» τα πτηνά

Αυτό που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1940 ως μια οικονομικά αποδοτική λύση για την τροφοδοσία της βιομηχανίας χαρτιού, λόγω της ταχείας ανάπτυξης και του χαμηλού κόστους του ευκάλυπτου, έχει μετατραπεί σήμερα σε… «πράσινη έρημος», σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Συγκεκριμένα, σε περιοχές της βορειοδυτικής Ισπανίας, το δέντρο καλύπτει πλέον περίπου το 30% των δασικών εκτάσεων. Νέα μελέτη του Πανεπιστημίου του Σαντιάγο ντε Κομποστέλα και του CSIC στο φυσικό πάρκο «Fragas do Eume» επιβεβαιώνει με στοιχεία ότι οι φυτείες ευκαλύπτου υποβαθμίζουν δραστικά την πανίδα.

Όπως αναφέρει η μελέτη, οι ερευνητές εξέτασαν 240 περιοχές δάσους και φυτειών και διαπίστωσαν πως όσο αυξάνεται η παρουσία ευκαλύπτων, τόσο μειώνεται η ποικιλία και ο πληθυσμός των πτηνών, δημιουργώντας τεράστιο πρόβλημα στην βιοποικιλότητα.

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Σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι φυτείες δεν μπορούν να υποστηρίξουν ένα λειτουργικό οικοσύστημα. Η έλλειψη υποβλάστησης, η χαμηλή διαθεσιμότητα εντόμων και η συστηματική υλοτόμηση πριν τα δέντρα ωριμάσουν στερούν από τα πουλιά βασικούς πόρους τροφής αλλά και δημιουργίας φωλιών.

Ποια πτηνά επηρεάζονται περισσότερο

Τα πτηνά που επηρεάζονται περισσότερο είναι τα εντομοφάγα είδη και όσα εξαρτώνται από φυσικές κοιλότητες σε ώριμα δέντρα, όπως οι δρυοκολάπτες. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι πως τα πτηνά αποτελούν κρίσιμο κρίκο των δασικών οικοσυστημάτων, καθώς συμβάλλουν στον έλεγχο των εντόμων και στη διασπορά των σπόρων, ενώ λειτουργούν και ως δείκτης περιβαλλοντικής ισορροπίας.

Παρά τις οικολογικές επιπτώσεις, η οικονομική σημασία του ευκαλύπτου παραμένει καθοριστική. Μόνο στη Γαλικία, ο κλάδος ξυλείας και χαρτοπολτού αποφέρει περίπου 2,5 δισ. ευρώ ετησίως και στηρίζει πάνω από 19.000 θέσεις εργασίας.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ο ευκάλυπτος λειτουργεί ως «σιωπηλός δολοφόνος» των οικοσυστημάτων αφού περιορίζει την ανάπτυξη της αυτόχθονης βλάστησης μέσω χημικών ουσιών και μπορεί να επιβαρύνει τα υδάτινα οικοσυστήματα μέσω των ουσιών που απελευθερώνουν τα φύλλα του. Παρόμοιες ανησυχίες έχουν αναφερθεί και στην Πορτογαλία, όπου το είδος κυριαρχεί σε εκτεταμένες δασικές εκτάσεις και συνδέεται με τον προβληματισμό για τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές.

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