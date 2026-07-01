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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης για τον θάνατο της μητέρας της Βάγιας Νέστορα: Οι δολοφόνοι πρέπει να τιμωρηθούν

νίκος ανδρουλάκης
clock 21:08 | 01/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την οδύνη και τη βαθιά του θλίψη για τον χαμό της μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, μετά την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη εξέφρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι «οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν».

«Σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες», πρόσθεσε.

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