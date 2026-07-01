Κλασσικό Ράλλυ Κρήτης 2026: Oι νικητές του εντυπωσιακού αγώνα

Με εξαιρετικά πληρώματα στην παρθενική εμφάνιση του αγώνα, απαιτητικές αλλά πανέμορφες διαδρομές και δοκιμασίες σχεδιασμένες για πραγματικό Regularity, το Κλασικό Ράλλυ Κρήτης 2026 ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία το αγωνιστικό του διήμερο στις 27-28 Ιουνίου, γράφοντας μια νέα σελίδα στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού του νησιού.

Οι διαδρομές των 330 χιλιομέτρων του αγώνα περιλάμβαναν 12 δοκιμασίες και 140 χρονομετρήσεις, καθώς διέσχισαν ιστορικά και φυσικά τοπία από τη Βόρεια έως τη Νότια Κρήτη.

Με συνεχείς εναλλαγές υψομέτρου και στενά ορεινά περάσματα, ο αγώνας δοκίμασε τη συγκέντρωση και τον συντονισμό οδηγού και συνοδηγού, προσφέροντας μια ακρίβεια μετρήσεων που έκρινε τη διαφορά σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Από την οργάνωση σχεδιάστηκαν πολλαπλές αλλαγές ταχύτητας εντός των δοκιμασιών, προσφέροντας έναν τεχνικό, σβέλτο και καθόλου μονότονο ρυθμό στα πληρώματα.

Η κορυφή ανήκε σε αυτούς που έμειναν σταθεροί σε ολόκληρη τη διαδρομή. Οι Δημήτρης Ποριώτης / Mike Σιέττος, οδηγώντας υποδειγματικά το Toyota Starlet KP60, διατήρησαν την ψυχραιμία τους και κατέκτησαν την 1η θέση στη Γενική Κατάταξη. Στην 2η θέση ακολούθησαν οι Akis Abastado / Γιάννης Ασπιρτάκης με Toyota Celica STi, ενώ το βάθρο συμπλήρωσαν οι Στέλιος Κλαδάκης / Θεόδωρος Τσαπάρας με Renault Clio Williams. Χαρακτηριστικό της ισορροπίας και του υγιούς ανταγωνισμού ήταν το γεγονός ότι στις κορυφαίες θέσεις πλασαρίστηκαν πληρώματα με εντυπωσιακή σταθερότητα.

Την πρώτη εξάδα της Γενικής Κατάταξης συμπλήρωσαν στην 4η θέση το πλήρωμα από την Ιεράπετρα Γεώργιος Λουτσέτης / Σταμάτιος Χαραλαμπάκης με Suzuki Samurai, στην 5η θέση οι Μάνος Καστρινάκης / Μάνος Καζάνης με την BMW Z3 και στην 6η θέση οι Γεώργιος Κισσανδράκης / Στέρεη Παπαδάκη με VW Kaefer, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το Regularity δεν κάνει διακρίσεις με βάση την ηλικία ή τα κυβικά των οχημάτων. Το παλαιότερο αυτοκίνητο του αγώνα ήταν η εντυπωσιακή BMW 501 V8 του 1959 των Νικόλαου Χαβρεδάκη / Ευτύχιου Αλιγιζάκη (ΣΙΠΑΚ Χανίων), ένα αυθεντικό κομμάτι ιστορίας που κέρδισε τον θαυμασμό όλων.

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Αγώνας και Παράλληλος Τουρισμός Υψηλού Επιπέδου

Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το Κλασικό Ράλλυ Κρήτης ενσωμάτωσε φιλοξενία υψηλού επιπέδου, μετατρέποντας τις προγραμματισμένες στάσεις ανάπαυσης σε πραγματικές εμπειρίες:

1ο Σκέλος (Σάββατο)

Το ωράριο περιέλαβε στάση που έδωσε την ευκαιρία στα πληρώματα για μια σύντομη επίσκεψη στο εμβληματικό Κρόνιο Σπήλαιο και τους Ανεμόμυλους Λασιθίου.

Το απόγευμα του Σαββάτου, μετά το τέλος του πρώτου σκέλους, το Οινοποιείο Τιτάκη υποδέχθηκε τους οδηγούς και τα πληρώματα κάτω από τη δροσιά των δέντρων για ένα δροσιστικό wine cocktail, ξενάγηση στη διαδικασία παραγωγής και μια ξεχωριστή γευσιγνωσία στο κελάρι.

2ο Σκέλος (Κυριακή)

Κατά τη διέλευση από τη νότια πλευρά του νησιού, προβλέφθηκε χρόνος ανάπαυσης στο χωριό Καστρί ή στον Τσούτσουρο, προσφέροντας στους συμμετέχοντες ακόμη και τη δυνατότητα για ένα σύντομο θαλασσινό μπάνιο.

Η αυθεντική Κρητική φιλοξενία ολοκληρώθηκε στον τερματισμό στο Achinos Seaside Restaurant, όπου τα πληρώματα απόλαυσαν έναν πλούσιο μπουφέ και ένα γενναιόδωρο κέρασμα πριν την πανηγυρική τελετή απονομής, στην οποία δόθηκαν τα κύπελλα στους νικητές και αναμνηστικά δώρα σε όλους τους συμμετέχοντες.

Κορυφαία Πρότυπα Οργάνωσης & Τεχνολογίας

Η αρτιότητα της οργάνωσης από τον ΑΟΚ Κρήτης, ένα σωματείο με πολυετή εμπειρία διοργάνωσης αγώνων του Πρωταθλήματος Rally και με τον Μάνο Πετούση στο τιμόνι της επιμέλειας, κινήθηκε υπό την αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών ασφαλείας επιπέδου FIA.

Παράλληλα, οι άρτιες μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με το αξιόπιστο ελληνικό σύστημα TrailTrack Live, εξασφαλίζοντας πραγματική ακρίβεια 0.1 δευτερολέπτου. Η τεχνολογία αυτή αποτύπωσε τον ανταγωνισμό του Regularity στην πιο καθαρή και αδιάβλητη μορφή του.

Το Κλασικό Ράλλυ Κρήτης διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Χερσονήσου, ενώ αρωγοί στην οργάνωση ήταν η ANEK Lines που προσέφερε σημαντικές εκπτώσεις στην μεταφορά πληρωμάτων, τα ανταλλακτικά Κουζούλογλου, η κατασκευαστική Προβιδάκης, η Χναράκης ορθοδοντικά, η Webrain με υπηρεσίες διαδικτύου, η TrailTrack, και φυσικά το Οινοποιείο Τιτάκη (Titakis Wines) και το Achinos Seaside Restaurant.

Το νερό μπήκε πλέον στο αυλάκι για τον θεσμό στην Κρήτη, με τις τοπικές αρχές και τους συμμετέχοντες να ανανεώνουν ήδη το ραντεβού τους για το Κλασικό Ράλλυ Κρήτης 2027.

Νικητές Γενικής Κατάταξης

1. Δημήτρης Ποριώτης – Mike Σιέττος (Toyota Starlet KP60)

2. Akis Abastado – Γιάννης Ασπιρτάκης (Toyota Celica STi)

3. Στέλιος Κλαδάκης – Θεόδωρος Τσαπάρας (Renault Clio Williams)