ΟΠΕΚΕΠΕ: Στα 69 εκατ. ευρώ μέχρι στιγμής η «μαύρη τρύπα» από τις παράνομες επιδοτήσεις

Στα 69 εκατ. ευρώ ανέρχεται, μέχρι στιγμής, η εκτιμώμενη «ζημία» από τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία των ελέγχων που παρουσίασε σήμερα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, στο πλαίσιο κοινής συνέντευξης Τύπου στα γραφεία της ΑΑΔΕ του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής, Γιώργου Πιτσιλή.

1.151 ύποπτοι

Όπως ανέφερε ο κ. Σχοινάς, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) διερευνά 2.900 υποθέσεις κατάχρησης αγροτικών ενισχύσεων, ενώ έχουν ήδη ασκηθεί διώξεις σε βάρος 1.151 υπόπτων ή κατηγορουμένων και έχουν εξαρθρωθεί πέντε εγκληματικά δίκτυα.

Παράλληλα, έχουν εκδοθεί 70 εισαγγελικές παραγγελίες για τη διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων, έχουν πραγματοποιηθεί 94 συλλήψεις και έχουν εκδοθεί 52 διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο υπουργός, η εκτιμώμενη ζημία μόνο από τη δράση των πέντε εγκληματικών οργανώσεων ανέρχεται σε 14,1 εκατ. ευρώ.

Ζημία 69 εκατ. ευρώ

Αναφερόμενος στην υπόθεση, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει αναλάβει ουσιαστικές πρωτοβουλίες ώστε όσοι αποδειχθεί ότι παρανόμησαν να επιστρέψουν τα χρήματα που έλαβαν και να λογοδοτήσουν βάσει της νομοθεσίας.

«Τα στοιχεία της Οικονομικής Αστυνομίας παραπέμπουν μέχρι στιγμής σε ζημία 69 εκατ. ευρώ, ωστόσο οι προσπάθειες συνεχίζονται. Ακόμη σημαντικότερο από το ποσό είναι ότι μιλάμε για 1.151 υπόπτους, έχουν ήδη υπάρξει καταδίκες και έχουν εντοπιστεί πέντε εγκληματικά δίκτυα. Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση κάνει τη δουλειά της σε όλα τα επίπεδα. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο, ευρωπαϊκό και διαφανές σύστημα, με άξονα πληρωμών την ΑΑΔΕ, προς όφελος των πραγματικών παραγωγών, αλλά και να επιστραφούν τα χρήματα που εισπράχθηκαν παρατύπως ή παρανόμως», ανέφερε.

Το υβριδικό σύστημα

Απαντώντας σε ερώτηση για το ύψος των απωλειών που υπέστησαν οι πραγματικοί αγρότες από τις στρεβλώσεις του συστήματος και τις παράνομες επιδοτήσεις, ο κ. Χατζηδάκης επισήμανε ότι ήδη από την εφαρμογή του μεταβατικού υβριδικού συστήματος προέκυψαν σημαντικά οφέλη.

Όπως είπε, το υβριδικό σύστημα, το οποίο εφαρμόστηκε πέρυσι σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μεταβατικό στάδιο προς το νέο οριστικό σύστημα πληρωμών, εξοικονόμησε 160 εκατ. ευρώ, τα οποία κατευθύνθηκαν σε πραγματικούς παραγωγούς. «Πρόκειται για μια πρώτη ένδειξη της τάξης μεγέθους των ωφελειών. Με την εφαρμογή του οριστικού συστήματος, που θα περιλαμβάνει περισσότερους ελέγχους και ευρύτερη αξιοποίηση τεχνολογικών μέσων, η εξοικονόμηση εκτιμάται ότι θα είναι ακόμη μεγαλύτερη», σημείωσε.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης πρόσθεσε ότι οι ενισχύσεις του πρώτου πυλώνα της ΚΑΠ προσεγγίζουν τα 2 δισ. ευρώ ετησίως και χαρακτήρισε τη μεταρρύθμιση «μείζονος σημασίας» για τη διαφάνεια και την κοινωνική δικαιοσύνη. «Η χώρα δεν βγαίνει χαμένη. Αντίθετα, κερδισμένοι θα είναι οι πραγματικοί παραγωγοί», κατέληξε.

Πηγή: Ναυτεμπορική

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