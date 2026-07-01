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GOSSIP - LIFESTYLE

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Η Μελισσάνθη αντιμετωπίζει συναισθήματα που νόμιζε πως είχε βάλει σε τάξη

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clock 18:00 | 01/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τι θα δούμε απόψε στη σειρά "Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι"; 

Επεισόδιο 83: Η Ιουλία συνεχίζει να κινείται προσεκτικά γύρω από την υπόθεση του Φωκά, καθώς νέα δεδομένα την αναγκάζουν να ζυγίσει τι μπορεί να ειπωθεί και σε ποιον, μέσα σε ένα κλίμα καχυποψίας που βαραίνει το σπίτι. Η Μελισσάνθη προσπαθεί να παραμείνει λειτουργική στο Ίδρυμα, όμως κάτι την φέρνει αντιμέτωπη με συναισθήματα που νόμιζε πως είχε βάλει σε τάξη. Η Ασπασία διαχειρίζεται τις άμεσες συνέπειες όσων έχουν συμβεί στο σπίτι, προσπαθώντας να δείξει ψυχραιμία μπροστά στα παιδιά, παρότι η πίεση είναι εμφανής.

Η Μαγδαληνή βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς η απουσία της Τερέζας και η στάση του Οδυσσέα την κάνουν να νιώθει ότι κινείται σε αχαρτογράφητο έδαφος. Η Πολυξένη επιστρέφει στη δουλειά, προσπαθώντας να συγκεντρωθεί, όμως μια απρόσμενη στιγμή την αναγκάζει να παραδεχτεί ότι όσα έχει ζήσει συνεχίζουν να επηρεάζουν τον τρόπο που στέκεται στη σκηνή.

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