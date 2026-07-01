Εθνική μπάσκετ: Χωρίς Μήτογλου στην Οραντέα για τον αγώνα με τη Ρουμανία

Εκτός δωδεκάδας για τον πρώτο αγώνα του «παραθύρου» του Ιουλίου, στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, απέναντι στη Ρουμανία, αύριο, Πέμπτη (2/7, 19:00) έμεινε ο Ντίνος Μήτογλου. H εθνική ανδρών προπονήθηκε στη Γλυφάδα, με τον Ομοσπονδιακό τεχνικό Βασίλη Σπανούλη, ν' ανακοινώνει εν συνεχεία τους δώδεκα διεθνείς για το ταξίδι στην Οραντέα, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του 2ου ομίλου. Ο Μήτογλου παρέμεινε στην Αθήνα ώστε να συνεχίσει θεραπευτική αγωγή. Από αυτούς που συμμετείχαν στις προπονήσεις των τελευταίων ημέρων έμειναν πίσω ο Νίκος Πλώτας και ο Νίκος Τουλιάτος.

Ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης και ο Βασίλης Τολιόπουλος είναι οι πιο έμπειροι στη δωδεκάδα της εθνικής για το ματς κόντρα στη Ρουμανία.

Η εθνική έχει ρεκόρ 3-1, βρίσκεται στην πρώτη θέση του 2ου ομίλου και αναζητά δύο ακόμη νίκες, απέναντι αρχικά στη Ρουμανία (2/7, 19:00) και εν συνεχεία κόντρα στην Πορτογαλία την Κυριακή, 5 Ιουλίου (19:30) στη SUNEL Arena. Με 5-1, η εθνική εξασφαλίζει και μαθηματικά την πρόκριση στην επόμενη φάση των προκριματικών.

Εκεί, στις 28 και 31 Αυγούστου θα δώσει τα δύο πρώτα παιχνίδια, για τα οποία εκκρεμεί η κλήρωση, όμως είναι ήδη γνωστοί οι δύο από τους τρεις αντιπάλους, η Ισπανία και η Γεωργία ενώ ο τρίτος θα είναι εκτός συγκλονιστικού απροόπτου η Ουκρανία.

Οι 12 της αποστολής στη Ρουμανία είναι οι εξής: Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Γιάννης Κουζέλογλου, Γιώργος Τσαλμπούρης, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Νάσος Μπαζίνας, Νίκος Περσίδης, Ομηρος Νετζήπογλου και ΕΛάιζα Μήτρου - Λονγκ.