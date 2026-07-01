ΟΦΗ: Τέλος ο Σαλσέδο - Ευχαρίστησε την ομάδα ως... «Σαλσεδάκης»

Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε την λύση της συνεργασίας του με τον ποδοσφαιριστή Έντι Σαλσέδο, ευχαριστώντας τον για την σημαντική προσφορά του στην ομάδα.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Eddie Salcedo. Με συνέπεια και έφεση στο σκοράρισμα, αποτέλεσε σημείο αναφοράς στην επιθετική γραμμή της ομάδας μας, ολοκληρώνοντας τη σεζόν στην κορυφή του πίνακα των σκόρερς του ΟΦΗ.

Ο 24χρονος επιθετικός, στα δυο χρόνια που αγωνίστηκε με τον ΟΦΗ, στέφθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας τη σεζόν 2025-26, ενώ έδωσε το «παρών» τόσο στον περσινό τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson όσο και στο Super Cup. Συνολικά κατέγραψε 67 συμμετοχές με την φανέλα του ΟΦΗ, σκοράροντας 19 φορές. Eddie, σ’ ευχαριστούμε για τη σημαντική προσφορά σου και σου ευχόμαστε καλή τύχη στο επόμενο βήμα της καριέρας σου!».

Το αντίο του Σαλσέδο στον ΟΦΗ

Ο Έντι Σαλσέδο με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram αποχαιρέτησε τον κρητικό σύλλογο κάνοντας ειδική αναφορά στο Κύπελλο που κατέκτησε με την ομάδα του Ηρακλείου. Μάλιστα στο τέλος υπέγραψε ως... «Σαλσεδάκης».

Η ανάρτησή του

«Υπάρχουν περίοδοι που σε αλλάζουν τόσο ως ποδοσφαιριστή όσο και ως άνθρωπο και αυτή ήταν μία από αυτές. Σήμερα ήρθε η στιγμή να αποχαιρετήσω τον ΟΦΗ με την καρδιά μου γεμάτη ευγνωμοσύνη. Από την πρώτη κιόλας μέρα με έκαναν να νιώσω σαν στο σπίτι μου και είχα την τύχη να μοιραστώ τα αποδυτήρια με απίστευτους ανθρώπους. Το να σηκώσουμε το Κύπελλο και να ζήσουμε αυτή τη μοναδική στιγμή μαζί με τον κόσμο μας θα είναι μια ανάμνηση που θα με συνοδεύει για πάντα. Το να βλέπω τη χαρά ολόκληρης της πόλης και να γιορτάζουμε όλοι μαζί μια τόσο ξεχωριστή επιτυχία ήταν πραγματικό προνόμιο.

Ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου, όλους τους ανθρώπους του συλλόγου και κάθε φίλαθλο για τη στήριξη και την αγάπη που μου έδειξαν σε αυτή την πορεία. Φεύγω ως καλύτερος ποδοσφαιριστής, αλλά πάνω απ’ όλα ως καλύτερος άνθρωπος. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για το μέλλον. Αυτός ο σύλλογος και αυτή η πόλη θα έχουν πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Σαλσεδάκης».

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