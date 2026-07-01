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ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ανθρωποκυνηγητό στο Λονδίνο -22χρονος μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου στον δρόμο

λονδίνο
clock 11:07 | 01/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο δυτικό Λονδίνο, μετά τη δολοφονία ενός 22χρονου άνδρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από επίθεση με μαχαίρι τα ξημερώματα της Τρίτης.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι αστυνομικοί κλήθηκαν στις 01:47 τα ξημερώματα στη διασταύρωση των οδών Bath Road και Great Southwest Road, στην περιοχή Χάουνσλοου, έπειτα από αναφορές για επίθεση με μαχαίρι.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και διασώστες, οι οποίοι εντόπισαν τον 22χρονο με σοβαρά τραύματα.



Παρά τις προσπάθειες των πληρωμάτων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης να τον κρατήσουν στη ζωή, ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του επί τόπου.



Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Ανθρωποκτονιών της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, η οποία ξεκίνησε έρευνα για ανθρωποκτονία, αναφέρει το Sky News.

Μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη, ενώ οι δρόμοι γύρω από το σημείο παραμένουν αποκλεισμένοι, καθώς οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και τη συλλογή στοιχείων.



Ο επικεφαλής της έρευνας, επιθεωρητής Πολ Γουόλερ, δήλωσε ότι οι διασώστες έκαναν «ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό» για να σώσουν τον 22χρονο.

«Οι σκέψεις μας βρίσκονται με την οικογένεια και τους φίλους του», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, πρόκειται για μια έρευνα που εξελίσσεται με ταχύ ρυθμό και οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται.

Παράλληλα, έχουν ενισχυθεί οι περιπολίες στην περιοχή, ενώ οι Αρχές καλούν όποιον διαθέτει πληροφορίες να επικοινωνήσει με την αστυνομία.

«Κάθε πληροφορία, όσο ασήμαντη κι αν φαίνεται, μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη. Υλικό από κάμερες ασφαλείας, θυροτηλέφωνα με κάμερα ή κινητά τηλέφωνα μπορεί να προσφέρει πολύτιμα αποδεικτικά στοιχεία», τόνισε ο Γουόλερ.

Οι συγγενείς του θύματος έχουν ενημερωθεί και λαμβάνουν υποστήριξη από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς.

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