Μηχανογραφικό: Ποιες είναι οι προσθήκες και οι αλλαγές στα ΑΕΙ

Φέτος, υπάρχουν σημαντικές αλλαγές και προσθήκες που αφορούν κυρίως το 3ο και το 4ο επιστημονικό πεδίο, με επίκεντρο το «άνοιγμα» των στρατιωτικών σχολών από περισσότερα πεδία, σε μια προσπάθεια των υπουργείων Αμυνας και Παιδείας να αναζωογονήσουν το χαμηλό ενδιαφέρον για την εισαγωγή σε αυτές τις σχολές.

Σημειώνεται ότι στα εν λόγω πεδία διαγωνίζονται 13.000 και 28.000 αντίστοιχα υποψήφιοι, μία σημαντική δεξαμενή υποψήφιων εισακτέων, που θα μπορούσε να ανατρέψει το θλιβερό φαινόμενο των κενών θέσεων των τελευταίων ετών.

Τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί αισθητά η ζήτηση των στρατιωτικών σχολών από τους υποψηφίους, ένα φαινόμενο που αποτυπώνεται στις βάσεις εισαγωγής.

Οι πάλαι ποτέ υψηλόβαθμες σχολές έχουν πέσει πλέον σε πολύ πιο χαμηλά επίπεδα, τα οποία όμως και πάλι δεν αποτελούν πόλο έλξης για τους υποψηφίους, με αποτέλεσμα κάποιες εξ αυτών να παραμένουν με άδειες θέσεις.

Ενδεικτικά, πέρσι στην Ευελπίδων-ΟΠΛΑ έμειναν κενές 141 θέσεις, στη Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού-ΟΠΛΑ 162 θέσεις και στη Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού 57 θέσεις.

Στο 3ο επιστημονικό πεδίο των Επιστημών Υγείας έχουν προστεθεί φέτος 16 νέες σχολές, εκ των οποίων οι 14 είναι στρατιωτικές. Ακολουθεί το 4ο επιστημονικό πεδίο με 10 νέες σχολές, εκ των οποίων οι επτά είναι στρατιωτικές.

Στο 2ο επιστημονικό πεδίο έχουν προστεθεί έξι νέα τμήματα, μεταξύ αυτών οι Θεατρικές Σπουδές και τμήματα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ στο 1ο επιστημονικό πεδίο υπάρχει μία προσθήκη, ενός τμήματος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η ανακατανομή στο μηχανογραφικό δελτίο αποτελεί μία προσπάθεια του υπουργείου Παιδείας να «θεραπεύσει» το φαινόμενο των άδειων αμφιθεάτρων σε κεντρικά και περιφερειακά Ιδρύματα.

Η «αρχή» γίνεται φέτος με την προσθήκη σε περισσότερα του ενός πεδία στρατιωτικών σχολών, τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, αλλά και των τμημάτων Θεατρικών Σπουδών, σε μια προσπάθεια να ενισχυθούν οι βάσεις εισαγωγής και το ενδιαφέρον των υποψηφίων.

Οι φετινές βάσεις θα είναι το πρώτο κρας τεστ για την επιλογή να «ανοίξουν οι στρατιωτικές σχολές σε περισσότερα πεδία, με το ενδιαφέρον να στρέφεται και φέτος στο αν θα υπάρξουν κενές θέσεις ή αν θα επιτευχθεί ο στόχος να περιοριστεί το φαινόμενο και να ανέβουν ελαφρώς βάσεις σχολών που κινούνται τα τελευταία χρόνια κάτω από τη βάση. Για παράδειγμα, το 2025, στη Μόνιμων Υπαξιωματικών Ναυτικού η βάση ήταν 8.940 μόρια.

Αντίστοιχα, το τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με έδρα την Αμφισσα πέρσι κατέγραψε 56 κενές θέσεις. Από φέτος θα είναι ανοιχτό σε τρία επιστημονικά πεδία, το 1ο, το 2ο και το 4ο.

Πανελλήνιες και μηχανογραφικό: Τμήματα φυσικής την επόμενη χρονιά

Την επόμενη χρονιά, «σειρά» έχουν τα τμήματα Φυσικής τα οποία θα «ανοίξουν» στο μηχανογραφικό του 2027 για το 3ο επιστημονικό πεδίο.

Η επιλογή αυτών των τμημάτων δεν είναι τυχαία, καθώς σε αυτά καταγράφεται μεγάλος αριθμός κενών θέσεων.

Ενδεικτικά, στο τμήμα Φυσικής στη Θεσσαλονίκη, από τις συνολικά 144 θέσεις εισακτέων, μόλις οι 45 καλύφθηκαν, αφήνοντας ένα κενό 99 θέσεων. Ακόμα και στην Αθήνα, που δύσκολα συναντάται το φαινόμενο των άδειων αμφιθεάτρων, το τμήμα Φυσικής κατέγραψε 99 κενές θέσεις.

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