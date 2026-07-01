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ΚΡΗΤΗ

Πρωτιά για την ομάδα Robodynamics από το Ηράκλειο – Πρόκριση στη Νότια Κορέα

δν
clock 17:27 | 01/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την πρώτη θέση στον διαγωνισμό ρομποτικής Robotex Eu Med & Balkan κατέκτησε η ομάδα Robodynamics από το Ηράκλειο, εξασφαλίζοντας παράλληλα την πρόκριση για την παγκόσμια διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί στη Νότια Κορέα.

Η ομάδα των Μάνου και Μανούσου συμμετείχε στον διαγωνισμό, που διεξήχθη στον Βόλο στις 27 και 28 Ιουνίου, και διακρίθηκε στην απαιτητική κατηγορία Enhanced Line Following, όπου τα αυτόνομα ρομπότ καλούνται να ακολουθήσουν συγκεκριμένη διαδρομή και να ξεπεράσουν εμπόδια με απόλυτη ακρίβεια.

Η κορυφαία αυτή διάκριση δίνει πλέον στην κρητική ομάδα το εισιτήριο για τη διεθνή διοργάνωση στην Κορέα, όπου θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα απέναντι σε κορυφαίες ομάδες από όλο τον κόσμο.

Η επιτυχία αποτελεί επιστέγασμα της συστηματικής προετοιμασίας, της δημιουργικότητας και των τεχνολογικών δεξιοτήτων των μαθητών, επιβεβαιώνοντας παράλληλα το υψηλό επίπεδο της εκπαιδευτικής ρομποτικής που αναπτύσσεται στην Κρήτη.

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