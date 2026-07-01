Το PlayStation της επόμενης γενιάς «φεύγει» από το σαλόνι: Η Sony ετοιμάζει gaming πέρα από την τηλεόραση

Η Sony, όπως φαίνεται, ετοιμάζει κάτι πολύ καλό για την επόμενη γενιά του PlayStation, αφού στις πρώτες επίσημες δηλώσεις της άφησε να εννοηθεί ότι το μελλοντικό της hardware θα… ξεφύγει από τον καναπέ του σαλονιού!

Τι μπορεί να εννοεί με αυτό; Μάλλον, την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο οι παίκτες χρησιμοποιούν την πλατφόρμα PlayStation γενικότερα.

Συγκεκριμένα, πρόσφατα έκανε ένα Q&A με επενδυτές και ρωτήθηκε για το πώς σκοπεύει να προσελκύσει ξανά χρήστες που στράφηκαν στο PC gaming τόσο κατά την περίοδο της πανδημίας, όσο και μετά από αυτήν.

Η απάντηση της Sony

Η Sony απάντησε πως: «Το PlayStation εδώ και χρόνια συνδέεται στενά με την ιδέα του παιχνιδιού στον καναπέ του σαλονιού. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι χρήστες παγκοσμίως χρησιμοποιούν προσωπικά monitors. Ως απάντηση, διαθέτουμε ήδη στην αγορά περιφερειακά όπως οθόνες και ηχεία, προκειμένου να ξεπεράσουμε τη στερεότυπη αντίληψη ότι το PlayStation είναι μια διασκέδαση που λαμβάνει χώρα στο σαλόνι και θέλουμε να διευρύνουμε τα σενάρια χρήσης. Όσον αφορά την πλατφόρμα επόμενης γενιάς, αντί να λειτουργεί απλώς ως εναλλακτική λύση έναντι των υπολογιστών, στόχος μας είναι να προσφέρουμε αξία που είναι μοναδική για το PlayStation. Αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και επέκταση των τρόπων χρήσης, επιτρέποντας μια απρόσκοπτη εμπειρία που μπορεί να απολαμβάνεται με φυσικό τρόπο και πέρα από το σαλόνι».

Αυτό σίγουρα κάνει τους χρήστες να ανυπομονούν για τις επόμενες κινήσεις της εταιρίας που έρχονται να ταράξουν τα νερά του gaming, ενώ θα συμβεί και σε μια περίοδο που η Sony έχει ήδη αρχίσει να πειραματίζεται πιο έντονα με PlayStation εμπειρίες εκτός τηλεόρασης και καναπέ (όπως η ίδια αναφέρει). Όπως π.χ. το PS Remote Play που επιτρέπει τον απομακρυσμένο χειρισμό PS5 και PS4 από άλλες συσκευές, αλλά και το PlayStation Portal, το οποίο δίνει πρόσβαση σε παιχνίδια του PS5 μέσω Wi-Fi, χωρίς να απαιτείται χρήση τηλεόρασης.

Αίνιγμα η ημερομηνία κυκλοφορίας της επόμενης γενιάς Playstation

Για όσους ανυπομονούν για την ημερομηνία της κυκλοφορίας της επόμενης γενιάς του Playstation, να σημειωθεί πως δεν έχει γίνει γνωστή. Ωστόσο, υπάρχουν φήμες για το 2027 αλλά δεν αποκλείεται να καθυστερήσει περισσότερο και να κυκλοφορήσει στην αγορά το 2028 ή και το 2029.

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