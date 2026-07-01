Αζοριάς: Το χωριό της Κρήτης που αλλάζει όσα ξέραμε για την κτηνοτροφία

Για πάνω από έναν αιώνα, οι αρχαιολόγοι προσπαθούν να απαντήσουν σε ένα βασικό ερώτημα για την αρχαία Ελλάδα: από πού προέρχονταν τα ζώα που κατέληγαν τόσο στα καθημερινά γεύματα όσο και στα δημόσια συμπόσια των πόλεων-κρατών.

Μια νέα διεπιστημονική μελέτη επιχειρεί να δώσει την πιο ολοκληρωμένη απάντηση μέχρι σήμερα, συνδυάζοντας αρχαιολογικά δεδομένα και χημικές αναλύσεις ισοτόπων. Η έρευνα, που παρουσιάζει ο ερευνητής Φλιντ Ντίμπλ, βασίστηκε σε εκτεταμένο υλικό ζωικών καταλοίπων από τον αρχαίο οικισμό του Αζοριά στην Κρήτη.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του in.gr από το Η παλιά επιστημονική διαμάχη ήταν ξεκάθαρη: είτε τα ζώα προέρχονταν από μεγάλα, μετακινούμενα κοπάδια είτε από μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις που συνδύαζαν γεωργία και κτηνοτροφία. Τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι καμία από τις δύο θεωρίες δεν ισχύει αποκλειστικά.

Η ανάλυση σταθερών ισοτόπων σε οστά και δόντια ζώων επέτρεψε στους επιστήμονες να ανασυνθέσουν τη διατροφή και τις μετακινήσεις τους. Έτσι φάνηκε ότι συνυπήρχαν διαφορετικά συστήματα εκτροφής στον ίδιο χώρο και χρόνο.

Στον Αζοριά, που εγκαταλείφθηκε αιφνίδια τον 5ο αιώνα π.Χ., μελετήθηκαν πάνω από 200.000 ζωικά κατάλοιπα και δεκάδες δείγματα για ισοτοπική ανάλυση. Τα ευρήματα δείχνουν ότι στα σπίτια κυριαρχούσαν μικρότερα, τοπικά εκτρεφόμενα ζώα, ενώ στα δημόσια γεύματα εμφανίζονται ζώα που είχαν μετακινηθεί εποχικά ή τρέφονταν με οργανωμένες ζωοτροφές.

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Παράλληλα, καταγράφονται διαφορές και στον τρόπο επεξεργασίας του κρέατος: πιο απλές πρακτικές στην οικιακή κατανάλωση και πιο οργανωμένες διαδικασίες στα δημόσια συμπόσια και τις θυσίες.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η αρχαία ελληνική κτηνοτροφία δεν ακολουθούσε ένα ενιαίο μοντέλο. Συνδύαζε μικρές οικογενειακές μονάδες με πιο οργανωμένα, συλλογικά συστήματα που τροφοδοτούσαν τις δημόσιες θρησκευτικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.

Έτσι, η τροφή δεν λειτουργούσε μόνο ως μέσο επιβίωσης, αλλά και ως εργαλείο κοινωνικής συνοχής στις πόλεις-κράτη της αρχαιότητας.

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