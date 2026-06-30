Βρετανία: Οι αιτούντες άσυλο θα πρέπει να πληρώσουν τέλος 10.000 λιρών πριν υποβάλουν αίτηση για μόνιμη διαμονή

Οι αιτούντες άσυλο στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να καταβάλουν τέλος 10.000 λιρών (13.222 δολάρια) για στέγαση και βασική υποστήριξη διαβίωσης πριν υποβάλουν αίτηση για μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα, ανακοίνωσε η βρετανική κυβέρνηση, στο πλαίσιο της τελευταίας της προσπάθειας να αποτρέψει την παράνομη μετανάστευση.

Το μέτρο θα ισχύει για τους αιτούντες άσυλο που έχουν δικαίωμα εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και το ποσό πρέπει να καταβληθεί πλήρως πριν μπορέσουν να γίνουν επιλέξιμοι για μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα, σύμφωνα με το BBC.

Η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ επεσήμανε ότι οι αλλαγές θα καταδείξουν ότι «η υποστήριξη των αιτούντων άσυλο είναι δικαίωμα, αλλά και ευθύνη».

Σε όσους οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί θα πρέπει επίσης να πληρώσουν το τέλος.

Προς το παρόν, το Υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει καθορίσει ποιο εισόδημα πρέπει να κερδίζουν οι αιτούντες άσυλο πριν αρχίσουν να πληρώνουν το τέλος. Επιπλέον, σε όσους έχουν απορριφθεί οι αιτήσεις ασύλου θα πρέπει επίσης να πληρώσουν τον φόρο, εάν το εισόδημά τους εμπίπτει στο όριο που έχει ορίσει η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, περίπου 4 δισεκατομμύρια λίρες από τα χρήματα των φορολογουμένων δαπανήθηκαν για την υποστήριξη των αιτούντων άσυλο το 2025, σημειώνει το BBC.

Από την άλλη πλευρά, το Συμβούλιο Προσφύγων χαρακτήρισε τα σχέδια ως «άδικα και μη πρακτικά» και τόνισε ότι ισοδυναμούν με «επιπλέον φόρο επί των προσφύγων» και θα καθιστούσαν «πιο δύσκολο για τις οικογένειες να ξαναχτίσουν τη ζωή τους και να γίνουν ανεξάρτητες».

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