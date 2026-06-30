Τέλος στα «δωρεάν» δέματα από Temu και Shein: Τι αλλάζει από την 1η Ιουλίου για εκατομμύρια online αγορές

Ακριβότερες γίνονται από αύριο 1η Ιουλίου οι ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων από την Κίνα, τις ΗΠΑ και τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός που προβλέπει επιβάρυνση 3 ευρώ για κάθε διαφορετικό είδος αγαθού σε δέματα αξίας έως 150 ευρώ.

Η χρέωση του δασμού των 3 ευρώ δεν υπολογίζεται ανά δέμα αλλά ανά διακριτό προϊόν, ενώ εξακολουθούν να ισχύουν οι υφιστάμενοι κανόνες για την επιβολή του ΦΠΑ.

Με το συγκεκριμένο μέτρο η Ευρώπη δίνει τη δική της απάντηση στο γεγονός ότι τα μικροδέματα από πλατφόρμες όπως Temu και Shein, κατά κύριο λόγο, εισέρχονται μέχρι τώρα στην Ε.Ε. αδασμολόγητα, γεγονός που, όπως έχει τονιστεί, οδηγεί σε αθέμιτο ανταγωνισμό, αλλά και κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, υψηλά επίπεδα απάτης και περιβαλλοντικά προβλήματα.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), το εμπόριο μικροδεμάτων χαμηλής αξίας στην Ε.Ε. αυξήθηκε ακόμα περισσότερο το 2025, φτάνοντας σε όγκο τα 5,88 δις. από 4,67 δις. το 2024. Στη χώρα μας, με βάση την ΕΣΕΕ, διακινούνται καθημερινά 200.000 με 250.000 μικροδέματα. Το 80% της αξίας και το 93% του όγκου ήταν μικροδέματα που προήλθαν από την Κίνα κι από πλατφόρμες όπως Temu και Shein.

Οι οδηγίες της ΑΑΔΕ

Οδηγίες για το νέο καθεστώς έχει δώσει η ΑΑΔΕ σύμφωνα με τις οποίες:

1. Από 1η Ιουλίου 2026 τίθενται σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός ΕΕ, που αφορούν αποκλειστικά ηλεκτρονικές αγορές ιδιωτών καταναλωτών μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών (e-commerce).





2. Επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός που ανέρχεται σε 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.

3. Η επιβάρυνση των 3 ευρώ υπολογίζεται ανά διαφορετικό είδος προϊόντος και όχι ανά δέμα. Για παράδειγμα αν ένα δέμα περιέχει ένα βιβλίο, ένα σημειωματάριο και ένα στυλό, πρόκειται για τρία διαφορετικά είδη. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται δασμός 9 ευρώ συνολικά (3 ευρώ ανά είδος), στον οποίο προστίθεται ο αναλογών ΦΠΑ και τυχόν λοιπές επιβαρύνσεις. Αν ένα δέμα περιλαμβάνει δύο πανομοιότυπα σημειωματάρια με τα ίδια χαρακτηριστικά, αυτά θεωρούνται ένα είδος και επιβάλλεται συνολικός δασμός 3 ευρώ.

4. Ο νέος δασμός αποτελεί μεταβατικό μέτρο και θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου 2028. Από την 1η Ιουλίου 2028 θα εφαρμοστεί το κανονικό δασμολογικό καθεστώς, με τον εισαγωγικό δασμό να υπολογίζεται βάσει της δασμολογικής κατηγορίας κάθε προϊόντος, ανεξάρτητα από την αξία του ή τον τρόπο αγοράς και αποστολής.

5. Ο ειδικός εισαγωγικός δασμός καταβάλλεται στις τελωνειακές αρχές από τον διασαφιστή της εισαγωγής, δηλαδή από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, τον πωλητή, τη μεταφορική εταιρεία ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους, ανάλογα με το μοντέλο διαχείρισης της αποστολής.

6. Σε περίπτωση απλής επιστροφής προϊόντος λόγω υπαναχώρησης ή αλλαγής γνώμης του καταναλωτή, ο δασμός που καταβλήθηκε κατά την εισαγωγή δεν επιστρέφεται. Αντίθετα, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία, όπως όταν τα προϊόντα αποδειχθούν ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης, είναι δυνατή η επιστροφή του καταβληθέντος δασμού, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες τελωνειακές διαδικασίες.

7. Η εφαρμογή του νέου δασμού δεν επηρεάζει τις ισχύουσες διαδικασίες απόδοσης του ΦΠΑ στις εξ αποστάσεως πωλήσεις εισαγόμενων αγαθών. Ο ΦΠΑ εξακολουθεί να καταβάλλεται κατά την αγορά του προϊόντος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όταν χρησιμοποιείται το σύστημα Import One Stop Shop (IOSS) και κατά τον τελωνισμό του προϊόντος από τον καταναλωτή, όταν εφαρμόζονται οι Ειδικές Ρυθμίσεις (Special Arrangements) ή το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Σημειώνεται ότι οι νέες ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν τις διαδικασίες αγοράς και αποστολής αγαθών που πραγματοποιούνται εντός της Ελλάδας ή μεταξύ κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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