Καρπούζι με φέτα: Γιατί θεωρείται πιο “έξυπνος” συνδυασμός

Το καρπούζι με φέτα δεν είναι μόνο καλοκαιρινή παράδοση, αλλά και ένας συνδυασμός που, σύμφωνα με διατροφολόγους, μπορεί να έχει οφέλη για τον οργανισμό.

Για τους περισσότερους αποτελεί τη γεύση του ελληνικού καλοκαιριού, ωστόσο οι ειδικοί εξηγούν ότι δεν πρόκειται μόνο για έναν αγαπημένο γευστικό συνδυασμό. Η φέτα, σύμφωνα με τους διατροφολόγους, μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός απορροφά τους υδατάνθρακες του καρπουζιού, συμβάλλοντας σε μια πιο σταθερή αύξηση του σακχάρου στο αίμα.

Γιατί η φέτα αλλάζει τον τρόπο που απορροφάται το καρπούζι;



Το καρπούζι αποτελείται κυρίως από νερό, όμως περιέχει και φυσικά σάκχαρα. Όταν καταναλώνεται μόνο του, οι υδατάνθρακές του απορροφώνται σχετικά γρήγορα από τον οργανισμό. Όταν όμως συνδυάζεται με μια τροφή που περιέχει πρωτεΐνη και λιπαρά, όπως η φέτα, η διαδικασία της πέψης επιβραδύνεται. Έτσι, οι υδατάνθρακες περνούν στο αίμα πιο σταδιακά, γεγονός που μπορεί να περιορίσει τις απότομες αυξήσεις του σακχάρου και της ινσουλίνης μετά το γεύμα.

«Δεν χρειάζονται στερήσεις ούτε να αποκλείουμε αγαπημένες τροφές από τη διατροφή μας. Αρκεί να τις συνδυάζουμε σωστά», εξηγεί ο διατροφολόγος Παναγιώτης Ζήσης. Όπως σημειώνει, η συμβουλή αυτή αφορά ιδιαίτερα ανθρώπους που παρακολουθούν τα επίπεδα σακχάρου τους, όπως άτομα με προδιαβήτη ή διαβήτη, αλλά και γυναίκες με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών, πάντα στο πλαίσιο των οδηγιών του θεράποντα ιατρού ή διατροφολόγου.

Είναι το καρπούζι ασφαλές για όσους προσέχουν το σάκχαρο;



Παρότι το καρπούζι έχει σχετικά υψηλό γλυκαιμικό δείκτη, έχει χαμηλό γλυκαιμικό φορτίο όταν καταναλώνεται σε φυσιολογική ποσότητα, επειδή αποτελείται σε μεγάλο ποσοστό από νερό. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να αποφεύγεται, αλλά να εντάσσεται σε ένα ισορροπημένο γεύμα.

Ο συνδυασμός του με μια πηγή πρωτεΐνης θεωρείται πιο «έξυπνη» διατροφική επιλογή σε σχέση με την κατανάλωσή του μόνο του.

Πόση φέτα αρκεί;



Αυτό δεν σημαίνει ότι όσο περισσότερη φέτα τόσο το καλύτερο. Οι ειδικοί συστήνουν μέτρο στην ποσότητα και προτείνουν επιλογή φέτας ή άλλου λευκού τυριού σε άλμη με πιο ήπια λιπαρά, αντί για πιο βαριές εκδοχές. Στόχος είναι να εμπλουτίζεται το γεύμα με πρωτεΐνη και καλά λιπαρά, χωρίς να αυξάνεται υπερβολικά η θερμιδική του αξία.

Ο ειδικός παθολόγος με εξειδίκευση στα καρδιομεταβολικά νοσήματα, Νίκος Γεωργιάδης, επισημαίνει ότι ο συνδυασμός φρούτου με πηγή πρωτεΐνης αποτελεί γενικό κανόνα για πιο ισορροπημένα γεύματα.

Ποια άλλα φρούτα ταιριάζουν με πρωτεΐνη;



Το καρπούζι δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Οι ειδικοί προτείνουν και άλλους συνδυασμούς που προσφέρουν καλύτερο κορεσμό και πιο σταθερή απορρόφηση των υδατανθράκων:

• μήλο με γιαούρτι



• αχλάδι με καρύδια



• βερίκοκα με κατίκι και φιστίκι Αιγίνης



• πεπόνι με λίγο προσούτο, αν και τα επεξεργασμένα αλλαντικά καλό είναι να καταναλώνονται σπάνια

Το συμπέρασμα είναι απλό: η απόλαυση δεν εξαρτάται μόνο από το τι τρώμε, αλλά και από το πώς συνδυάζουμε τις τροφές μας. Και ίσως τελικά το καρπούζι με φέτα να έγινε καλοκαιρινή παράδοση όχι μόνο επειδή οι γεύσεις ταιριάζουν, αλλά και επειδή πρόκειται για έναν πιο ισορροπημένο διατροφικό συνδυασμό από όσο νομίζουμε.

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