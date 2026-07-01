Temu, Shein και AliExpress: Η ΕΕ επιβάλλει δασμό 3€ στα μικρά δέματα από την Κίνα

Θυμάστε την πρώτη φορά που ψωνίσατε από το Temu, το Shein ή το AliExpress; Ίσως ήταν μια τεράστια τσάντα γυμναστηρίου που κόστιζε λιγότερο από έναν καφέ, ένα πιεσόμετρο σε τιμή που έμοιαζε απίστευτη ή κάποιο «έξυπνο» αξεσουάρ για το μπάνιο που υποσχόταν να μεταμορφώσει την καθημερινότητά σας.

Για εκατομμύρια Ευρωπαίους καταναλωτές, οι κινεζικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου έγιναν συνώνυμο των εξαιρετικά χαμηλών τιμών και των αμέτρητων επιλογών. Ταυτόχρονα, μέσα από παιχνίδια, κουπόνια, προσφορές περιορισμένου χρόνου και αλγόριθμους που κρατούσαν τον χρήστη διαρκώς συνδεδεμένο, κατάφεραν να δημιουργήσουν μια εντελώς νέα αγοραστική εμπειρία.

Η εποχή όπου περιμέναμε υπομονετικά εβδομάδες για να φτάσει ένα μικρό δέμα από την https://www.ekriti.gr/tags/kina-1 φαίνεται πλέον να αλλάζει. Από την 1η Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει νέο κανονιστικό πλαίσιο για τις εισαγωγές χαμηλής αξίας από τρίτες χώρες, βάζοντας τέλος σε ένα φορολογικό προνόμιο που επί χρόνια ευνόησε πλατφόρμες όπως το Temu, το Shein και το AliExpress.

Πίσω όμως από τις εντυπωσιακές εκπτώσεις δεν κρύβεται μόνο το χαμηλό κόστος παραγωγής. Οι τρεις κινεζικοί κολοσσοί αξιοποίησαν προηγμένους αλγόριθμους, τεχνικές ψηφιακού μάρκετινγκ και μοντέλα συμπεριφορικής ψυχολογίας, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ανακαλύπτουμε, επιλέγουμε και αγοράζουμε προϊόντα μέσω διαδικτύου.

Alibaba: Σουσάμι άνοιξε τις εμπορικές οδούς της Δύσης

Η ιστορία της κινεζικής εμπορικής διείσδυσης ξεκινά στην πραγματικότητα με την εταιρεία Alibaba και τη ναυαρχίδα λιανικής της, το AliExpress. Ακόμη και η επιλογή του ονόματος το μακρινό 1999 από τον ιδρυτή της πλατφόρμας, τον Jack Ma, έκανε σαφείς εξαρχής τις προθέσεις του.

Αντλώντας αναφορές από το αραβικό παραμύθι «Ο Αλί Μπαμπά και οι 40 κλέφτες» και χρησιμοποιώντας την περίφημη φράση «Σουσάμι, άνοιξε», ο πρώην δάσκαλος αγγλικών αποφάσισε να ανοίξει τις θύρες του παγκόσμιου εμπορίου για τις κινεζικές επιχειρήσεις.

Η μετέπειτα προσθήκη της λέξης Express σηματοδότησε την υπόσχεση για ταχύτητα στις παραδόσεις των δεμάτων. Ας μη λησμονούμε πως το Aliexpress ήταν η πλατφόρμα που στα πρώτα χρόνια λειτουργίας της εκπαίδευσε το δυτικό κοινό σε μια νέα αρετή: την υπομονή.

Image

Πράγματι πάντως ο καταναλωτής έτρεφε την αίσθηση ότι είχε ανακαλύψει μια μυστική πόρτα. Μπορούσε να αγοράσει ένα αντικείμενο απευθείας από τη γραμμή παραγωγής, παρακάμπτοντας κάθε εγχώριο μεσάζοντα, αρκεί να ήταν διατεθειμένος να περιμένει τρεις έως τέσσερις εβδομάδες για την παράδοση. Μπρος στα κάλλη τι είναι ο πόνος όμως;

Ο δάσκαλος αγγλικών που έγινε Αλί Μπαμπά

Ο εξωστρεφής πρώην δάσκαλος Αγγλικών από το Χανγκτσού υπήρξε για χρόνια το ανθρώπινο πρόσωπο του κινεζικού οικονομικού θαύματος.

Με λόγο που θύμιζε γκουρού βγαλμένο από τα σπλάχνα της Silicon Valley, ο Ma έχτισε μια αυτοκρατορία βασισμένη στις υποδομές logistics και στις ψηφιακές πληρωμές.

Ωστόσο, η δημόσια κριτική του προς το ρυθμιστικό σύστημα της Κίνας το 2020 οδήγησε στην αποκαθήλωσή του από το Πεκίνο. Η αναγκαστική απομάκρυνσή του από το προσκήνιο – με την αιτιολογία ότι θα εστιάσει στη φιλανθρωπία – άνοιξε τον δρόμο για μια νέα, πιο επιθετική γενιά επιχειρηματιών.

Image

Σε κάθε περίπτωση, το AliExpress λειτούργησε ως θεμέλιος λίθος και δρομοδείκτης.

Η στρατηγική του βασίστηκε στην εκμετάλλευση των διεθνών ταχυδρομικών συμβάσεων, οι οποίες επέτρεπαν σε δέματα από την Κίνα να καταφθάνουν στην Ευρώπη με κόστος μεταφοράς χαμηλότερο από εκείνο μιας εγχώριας αποστολής.

Τα μεγέθη της αυτοκρατορίας που στήθηκε είναι εντυπωσιακά: σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία για το οικονομικό έτος 2025, ο όμιλος Alibaba κατέγραψε συνολικά έσοδα 137,3 δισ. δολαρίων (996,35 δισ. γιουάν) και καθαρά κέρδη 17,84 δισ. δολαρίων.

Shein: Ο αλγόριθμος που υποκατέστησε τους σχεδιαστές μόδας

Αν η Alibaba άνοιξε τον δρόμο, η Shein από την πλευρά της μετέτρεψε το εμπόριο ρούχων σε επιστήμη διαχείρισης δεδομένων. Η προσήλωση στους αριθμούς και τον αλγόριθμο φαίνεται ακόμη και στην ετυμολογία της. Όταν η εταιρεία ιδρύθηκε το 2008 ονομαζόταν ZZKKO, ενώ το 2012 μετονομάστηκε σε SheInside.

Το 2015, με γνώμονα τη βελτιστοποίηση της εμφάνισης στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης και την ευκολία πληκτρολόγησης, η λέξη κόπηκε στη μέση, δημιουργώντας το σημερινό, εξαιρετικά αναγνωρίσιμο Shein.

Με αυτά τα απλά αλλά αποτελεσματικά τερτίπια η κινεζική εταιρία κατάφερε να ξεπεράσει τους παραδοσιακούς κολοσσούς της γρήγορης μόδας, όπως η Zara και η H&M, εισάγοντας το εξαιρετικά επικερδές μοντέλο της real-time fashion.

Η Shein δεν προσπαθεί να προβλέψει τι θα φορεθεί την επόμενη σεζόν. Ο αλγόριθμός της εντοπίζει με εντυπωσιακή ακρίβεια τι έλκει τους δυνητικούς αγοραστές.

Image

Πρόκειται για ένα εξελιγμένο λογισμικό που σκανάρει ασταμάτητα τις τάσεις στο TikTok. Μόλις εντοπιστεί ένα μοτίβο, το σχέδιο αποστέλλεται άμεσα στα συνεργαζόμενα εργοστάσια για μια αρχική παραγωγή μερικών εκατοντάδων κομματιών. Αν το προϊόν παρουσιάσει υψηλή αλληλεπίδραση (κλικς), η μαζική παραγωγή ξεκινά μέσα σε λίγες ώρες.

Σε αντίθεση με τους άλλους Κινέζους ηγεμόνες του online shopping, ο ιδρυτής της Shein ονόματι Chris Xu είναι ένας άνθρωπος-φάντασμα για τα μέσα ενημέρωσης.

Δεν δίνει συνεντεύξεις, δεν εμφανίζεται σε συνέδρια και οι φωτογραφίες του είναι ελάχιστες.

Εννοείται ότι δεν έχει κολλήσει ένσημα στο χώρο της βιομηχανίας της μόδας ή της υψηλής ραπτικής, αλλά είναι μάστορας στο SEO (βλ. Search Engine Optimization) και στο μάρκετινγκ δεδομένων. Κι αυτό φτάνει και περισσεύει.

Ο μυστικοπαθής προγραμματιστής

Η εταιρική κουλτούρα που επέβαλε ο 42χρονος επιχειρηματίας βρίθει – για λόγους κινδύνου διαρροών της συνταγής ή εν προκειμένω του κώδικα – μυστικοπάθειας και θα μπορούσε να συνοψιστεί στην παραδοχή πως η Shein στην πραγματικότητα δεν εμπορεύεται ρούχα, αλλά την ψευδαίσθηση της συμμετοχής σε μια παγκόσμια τάση, η οποία πιθανότατα θα έχει δώσει τη θέση της στην επόμενη, ώσπου ο καταναλωτής να παραλάβει το δέμα του.

Image

Το τίμημα αυτής της ταχύτητας παραμένει αντικείμενο κριτικής για τις συνθήκες εργασίας και το περιβάλλον. Πιθανότατα μόνο για το θεαθήναι, αφού η οικονομική ηγεμονία της εταιρίας είναι αδιαμφισβήτητη.

Σύμφωνα με αναλύσεις της CMC Markets, το 2024 η Shein κατέγραψε παγκόσμια έσοδα 38 δισ. δολαρίων, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2025 τα έσοδά της άγγιξαν σχεδόν τα 10 δισ. δολάρια. Η συνολική της αποτίμηση ενόψει πιθανής δημόσιας εγγραφής (IPO) εκτιμάται μεταξύ 30 και 50 δισ. δολαρίων.

Temu: Θεέ μου, πόσο πιο φθηνά;

Η Temu αποφάσισε να εφαρμόσει την ίδια αρχή με την Shein. Μόνο που δεν εστίασε στα ρούχα αλλά σε οτιδήποτε μπορεί να παραχθεί και να αφυπνίσει το καταναλωτικό ένστικτο: από εργαλεία κουζίνας μέχρι ηλεκτρονικά μικροαντικείμενα.

Η ονομασία της είναι ουσιαστικά ένα αρκτικόλεξο που προέρχεται από το εταιρικό μότο Team Up, Price Down (Ενώνουμε δυνάμεις, ρίχνουμε τις τιμές), απηχώντας το αρχικό κινεζικό μοντέλο της μητρικής της, PDD Holdings, για μαζικές, ομαδικές αγορές.

Με το επιθετικό σλόγκαν Shop like a billionaire – σατανικά εύστοχο, δε βρίσκετε; -, η Temu εισέβαλε στη δυτική αγορά δαπανώντας δισεκατομμύρια δολάρια σε διαφήμιση.

Image

Ο μηχανισμός της αποτελεί την επιτομή του gamification, θυμίζοντας περισσότερο καζίνο παρά κατάστημα. Τροχοί της τύχης που χαρίζουν «δωρεάν» κουπόνια και αντίστροφες μετρήσεις συνθέτουν ένα περιβάλλον έντονης ψυχολογικής διέγερσης, ωθώντας τον χρήστη να αγοράσει αντικείμενα που δεν χρειάζεται απλώς επειδή νιώθει ότι νίκησε το σύστημα.

Το πραγματικό προϊόν της Temu δεν είναι το αντικείμενο που φτάνει στο σπίτι. Είναι η μικρή δόση ενθουσιασμού πριν πατήσει κανείς «αγορά».

Γεννώντας δισεκατομμυριούχους της διπλανής πόρτας

Ο Colin Huang, ιδρυτής της PDD Holdings είναι ένας πρώην μηχανικός της Google με βαθιά (προφανώς) γνώση των αλγορίθμων προσήλωσης.

Ο 46χρονος σήμερα Huang ανέπτυξε το μοντέλο C2M (Consumer-to-Manufacturer), το οποίο επιτρέπει στα εργοστάσια να γνωρίζουν τη ζήτηση σε πραγματικό χρόνο και να μειώνουν το κόστος αποθήκευσης στο μηδέν.

Παρά την τεράστια περιουσία του, ο ίδιος διατηρεί εξαιρετικά χαμηλό προφίλ, ενώ η εταιρεία μετέφερε τη νομική της έδρα στο Δουβλίνο για να θωρακιστεί από τις ρυθμιστικές αρχές της Κίνας.

Image

Η επιχειρηματική στρατηγική της Temu βασίζεται στην επιδότηση των τιμών. Αποδέχεται συνειδητά τεράστιες οικονομικές ζημιές ανά παραγγελία με στόχο την ολοκληρωτική επικράτηση.

Σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτουν οι πλατφόρμες KR Asia και ChoZan, ο όμιλος PDD Holdings έκλεισε το 2025 με έσοδα 61,2 – 62,5 δισ. δολάρια.

Ωστόσο, τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 12% (στα 14,4 δισ. δολάρια), γεγονός που αποδίδεται στις θηριώδεις δαπάνες επιδοτήσεων και μάρκετινγκ προκειμένου να κατακτηθεί η διεθνής αγορά.

Η Ευρώπη παίρνει μέτρα (από το Temu)

Το αναντίρρητα επιτυχημένο μοντέλο στηρίχθηκε σε ένα νομικό κενό που ίσχυε επί δεκαετίες στην ΕΕ: την απαλλαγή από δασμούς για δέματα από τρίτες χώρες με αξία κάτω των 150 ευρώ (γνωστό ως κανόνας de minimis – ελληνιστί για ασήμαντα πράγματα).

Οι ασιατικές πλατφόρμες τελειοποίησαν την τεχνική της κατάτμησης των παραγγελιών, ώστε να έχουν ελευθέρας στα τελωνεία της Ένωσης.

Η θεσμική απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου στοχεύει στην αποκατάσταση του υγιούς ανταγωνισμού με το εγχώριο λιανεμπόριο.



Επιβάλλοντας δασμούς και αυστηρότερους ελέγχους από το πρώτο ευρώ, η Ευρώπη επιχειρεί να ανακόψει τη ροή των εκατομμυρίων ανεξέλεγκτων πακέτων που κατακλύζουν καθημερινά τα κέντρα διαλογής.

Το μεγάλο ερώτημα της επόμενης περιόδου δεν είναι οικονομικό, αλλά συμπεριφορικό. Ο αλγοριθμικός μηχανισμός που έστησαν ο Jack Ma, ο Chris Xu και ο Colin Huang έχει καταφέρει να εγγράψει νέες – μάλλον εθιστικές – συνήθειες στον δυτικό καταναλωτή.

Μένει να αποδειχθεί αν αναζήτηση της φθηνής ντοπαμίνης θα παραμείνει το ίδιο ισχυρή, εάν θα ανακοπεί από το χιλιοτραγουδισμένο τέλος των 3 ευρώ ή εάν οι πολίτες της ΕΕ θα χρειαστούν μια φανταστική κλινική Betty Ford για την απεξάρτηση από την online αγοραστική φρενίτιδα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Πετράλωνα: Από το "και η Πίζα γέρνει αλλά δεν πέφτει" μέχρι την καταστροφή (βίντεο)

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Εντοπίστηκε και 2η σορός – Φόβοι ότι ανήκει στον 12χρονο που αγνοείται

Θεσσαλονίκη: Επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ, μία γυναίκα διασωληνωμένη και 5 τραυματίες