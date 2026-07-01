Ηράκλειο: Η οικογένεια του Μανόλη αναζητά την αλήθεια για το θανατηφόρο τροχαίο

Έκκληση σε όσους ήταν παρόντες στο θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στις 26 Ιουνίου, στον επαρχιακό δρόμο προς το Μεταξοχώρι του δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, απευθύνει η οικογένεια του 60χρονου μοτοσικλετιστή Εμμανουήλ Κερούλη, ο οποίος υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία στο ΠΑΓΝΗ.

Με δημόσια ανακοίνωσή της, η οικογένεια ζητά από όσους είδαν το δυστύχημα ή βρέθηκαν στο σημείο να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες αρχές και να καταθέσουν όσα γνωρίζουν, ενώ καλεί όποιον διαθέτει φωτογραφίες ή βίντεο από το περιστατικό να τα παραδώσει στην Αστυνομία ή στην ίδια την οικογένεια, προκειμένου – όπως αναφέρει – να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του τροχαίου.

Την ίδια ώρα, εκφράζει έντονη ενόχληση για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε το δυστύχημα σε ορισμένα δημοσιεύματα. Όπως υποστηρίζει, σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται λόγος για μια απλή σύγκρουση ή αναφέρεται ότι η μοτοσικλέτα πήρε φωτιά μετά από φρενάρισμα, κάτι που, σύμφωνα με την οικογένεια, δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά περιστατικά.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η οικογένεια, προηγήθηκε σφοδρή οπίσθια πρόσκρουση Ι.Χ. αυτοκινήτου στη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 60χρονος, τη στιγμή που εκείνος είχε μειώσει ταχύτητα. Από τη σύγκρουση, όπως αναφέρει, η μηχανή εξετράπη της πορείας της και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα ο αναβάτης να εγκλωβιστεί κοντά στην εστία της φωτιάς και να υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο και στη συνέχεια εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, καθώς έφερε εγκαύματα στο 90% του σώματός του. Για αρκετές ημέρες οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του παρέμεινε εξαιρετικά κρίσιμη και τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.

Η οικογένεια κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον ανήλικο γιο του 60χρονου, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί την απώλεια του πατέρα του, τονίζοντας ότι ο πόνος είναι αβάσταχτος και ζητώντας από όλους σεβασμό απέναντι στη μνήμη του εκλιπόντος.

Παράλληλα, απευθύνει έκκληση και προς τα μέσα ενημέρωσης να επιδεικνύουν υπευθυνότητα και ακρίβεια στην καταγραφή των γεγονότων, αποφεύγοντας – όπως αναφέρει – ανακριβείς περιγραφές που προκαλούν επιπλέον οδύνη στους οικείους του θύματος.