Πυροσβεστική: Άνοιξαν 600 νέες προσλήψεις με απολυτήριο Λυκείου

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Σε ΦΕΚ του ΑΣΕΠ δημοσιεύθηκε νέα μεγάλη προκήρυξη για 600 προσλήψεις στο στο Πυροσβεστικό Σώματο έτος 2026.

Πρόκειται για την πρόσληψη ιδιωτών για την ειδικότητα Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων Επί Θητεία. Σύμφωνα με το ΦΕΚ, οι επιλεγέντες θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας δημοσίου δικαίου με διάρκεια θητείας επτά ετών.

Τα απαραίτητα προσόντα

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό της Πυροσβεστικής, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις και γενικά προσόντα:

Να είναι Έλληνες πολίτες.

Να μην έχουν ξεπεράσει το 30ο έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους της προκήρυξης (συγκεκριμένα, να έχουν γεννηθεί από την 01/01/1996 και μετά).

Κατοχή τουλάχιστον απολυτηρίου τίτλου, πτυχίου ή διπλώματος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Λύκειο, ΙΕΚ κ.λπ.) της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής σε αντίστοιχη ειδικότητα.

Απαραίτητη η κατοχή ισχύουσας επαγγελματικής άδειας οδήγησης κατηγορίας Γ’.

Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Να διαθέτουν άρτια σωματική διάπλαση και καλή υγεία, η οποία θα πιστοποιηθεί από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή με βάση τις προβλεπόμενες ιατρικές γνωματεύσεις.

Να μην φέρουν τατουάζ (δερματοστιξία) ή οπές από διάτρηση σώματος σε εξωτερικά εμφανή σημεία κατά τη φορώντας τη στολή.

Καθαρό ποινικό Μητρώο

Πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία. Οι θρησκευτικές τους δοξασίες δεν πρέπει να εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Για όσους υπηρετούν ή υπηρέτησαν ως Εποχικοί Πυροσβέστες, να μην έχει καταγγελθεί η σύμβασή τους για πειθαρχικούς λόγους ή πλαστά δικαιολογητικά. Για τους πρώην εθελοντές του Π.Σ., να μην έχουν χάσει την ιδιότητα με υπαιτιότητά τους.

Διαβάστε επίσης:

Πετράλωνα: Από το "και η Πίζα γέρνει αλλά δεν πέφτει" μέχρι την καταστροφή (βίντεο)

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Εντοπίστηκε και 2η σορός – Φόβοι ότι ανήκει στον 12χρονο που αγνοείται