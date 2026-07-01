Φιλικά: Με σόου Ζαφείρη, 4-1 ο ΠΑΟΚ την Μπέβερεν -«Ξεμούδιασμα» και 4-0 του Παναθηναϊκού

Άκρως ενθαρρυντική ήταν η εικόνα του ΠΑΟΚ στο πρώτο του φιλικό παιχνίδι. Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι, στο ανεπίσημο ντεμπούτο του στον πάγκο των «ασπρόμαυρων», επικράτησε με 4-1 της Βέστερλο, στο Ζαλτμπόμελ της Ολλανδίας. Εξαιρετικός ο Χρήστος Ζαφείρης, πέτυχε δυο γκολ κι έδωσε μια ασίστ αγωνιζόμενος στο δεύτερο μέρος κόντρα στη νεοφώτιστη στην Pro League ομάδα του Βελγίου.







Μετά από δυο χαμένες ευκαιρίες, από Καμαρά και Μπαταούλα, ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ. Εκτέλεση κόρνερ του Κωνσταντέλια, πρώτη κεφαλιά από τον Μπαταούλα, δεύτερη από κοντά από τον Ανέστη Μύθου και 1-0. Ακολούθησαν εκατέρωθεν φάσεις, με σημαντικότερη εκείνη του Μύθου στο 34’, για να έρθει η ισοφάριση. Στο 41’, ο Λοκέσα έκανε την κούρσα από τα αριστερά, πάσαρε στον 18χρονο Βελγο-Κονγκολέζο Ντάρχαϊμ Σαγιάλα που με πλασέ νίκησε Κοσίδη και Τσιφτσή για το 1-1. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τη χαμένη ευκαιρία του Μαβέτε και με το πλασέ του Μπέρδου - αριστερό δοκάρι κι έξω.



Ο Λίσι άλλαξε εντελώς την ενδεκάδα του στο δεύτερο μέρος. Η εικόνα ήταν παρόμοια μα ο ΠΑΟΚ πιο αποτελεσματικός. Το άστοχο πλασέ του Πέλκα στο 49’, ακολούθησαν δυο γκολ από τον Χρήστο Ζαφείρη. Το πρώτο στο 53’, με τον Ζαφείρη να κλέβει την μπάλα από τον αντίπαλο τερματοφύλακα και να σκοράρει σε κενή εστία και το δεύτερο εννέα λεπτά αργότερα έπειτα από νέο λάθος της άμυνας της Μπέβερεν. Το τελικό 4-1 διαμόρφωσε με πλασέ πάνω από το σώμα του αντίπαλου τερματοφύλακα στο 87’ ο Δημήτρης Πέλκας, μετά από ωραία κάθετη πάσα του Ζαφείρη.







Οι ενδεκάδες με τις οποίες ξεκίνησαν οι δυο ομάδες:



ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Τσιφτσής, Κένι, Μπαταούλας, Κοσίδης, Τέιλορ, Τσοπούρογλου, Καμαρά, Μπαλντέ, Κωνσταντέλιας, Μπέρδος, Μύθου.



ΜΠΕΒΕΡΕΝ (Τιμ Μπάκενς): Λουσάμπα, Γιάνσενς, Λοκέσα, Ντεβάλε, Μαβετέ, Γκοντό, Άμπραχαμς, Γιόνγκερς, Σαγιαλά, Σάλι, Μενάρ.







Στο δεύτερο ημίχρονο για τον ΠΑΟΚ έπαιξαν οι: Γκουγκεσασβίλι (68’ Μονασττηρλής), Λύρατζης, Κωττάς, Θυμιάνης, Ντούνγκα, Σαρρής, Ζαφείρης, Τσάλοβ (82’ Μπαλντέ), Γκόμες, Πέλκας, Ζίβκοβιτς.

«Ξεμούδιασμα» και 4-0 του Παναθηναϊκού επί της Χέλμοντ

Μία καλή... προπόνηση έκανε ο Παναθηναϊκός στο πρώτο φιλικό του επί ολλανδικού εδάφους, επικρατώντας της Χέλμοντ (ομάδα Β’ Ολλανδίας) με 4-0 στο προπονητικό κέντρο «MEC’07» στο Μάουρικ. Παρουσία 100 φίλων του «τριφυλλιού», οι «πράσινοι» έκαναν ένα καλό «ξεμούδιασμα» απ’ την καθημερινότητα των σκληρών προπονήσεων, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Σαντίνο Αντίνο που σημείωσε 2 γκολ. Τα άλλα δύο τέρματα του Παναθηναϊκού σημείωσαν οι Βισέντε Ταμπόρδα και Ανδρέας Τεττέη.

Οι «πράσινοι» έκαναν μία δυνατή εκκίνηση στο φιλικό και πριν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο είχαν αποκτήσει «αέρα» δύο τερμάτων. Στο 6’ από εκτέλεση κόρνερ, ο Τουμπά έπιασε την πρώτη κεφαλιά, η άμυνα των Ολλανδών απομάκρυνε την μπάλα κι ο Ταμπόρδα από κοντά άνοιξε το σκορ. Στο 9’ από εξαιρετικό φάουλ του Τσέριν, ο Τεττέη σηκώθηκε ψηλότερα απ’ όλους και με καρφωτή κεφαλιά διπλασίασε τα τέρματα των «πράσινων».

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Νίστρουπ άλλαξε τα 9/11 της ενδεκάδας με τον Παναθηναϊκό να έχει τον πλήρη έλεγχο και να χάνει άλλη μία ευκαιρία με τον Ταμπόρδα στο 68’.

Στο 74’ από πάσα του Ετιέν Καμαρά, ο Αντίνο έκανε μέτρα με την μπάλα και με υπέροχο σουτ έξω απ’ την περιοχή έστειλε την μπάλα στη γωνία του Μπέργκσεν, κάνοντας το 3-0 για τους «πράσινους». Στο 85’ ο Αργεντινός με ωραίο πλασέ μέσα απ’ την περιοχή «σφράγισε» το τελικό 4-0 για το «τριφύλλι».

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ):



Α’ Ημίχρονο (4-2-3-1): Πένια - Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Μπινιάρης - Τσιριβέγια, Τσέριν - Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Ζαρουρί - Τεττέη.



Β’ Ημίχρονο (4-2-3-1): Τσάβες - Τσάπρας, Ίνγκασον, Τουμπά (71’ Λάβδας), Κυριακόπουλος - Σιώπης, Καμαρά - Ταμπόρδα (71’ Μπινιάρης), Κοντούρης, Αντίνο, Παντελίδης.



ΧΕΛΜΟΝΤ (Φρέντερικ Φρανς): Μπέργκσεν, Φαν Μπρι, Έιντεν, Ζούτφεν, Λάντχεερ, Ντ. Γκέερτς, Βέλντε, Γιάνσεν, Κέβαλ (46’ Σίσερο), Χούιμπερτς, Τζ. Γκέερτς (53’ Κίτον).