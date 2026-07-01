Ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί: Τι ισχύει για όσους δεν πληρώθηκαν

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Αναλυτικό οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις που αφορούν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο, εξέδωσε η ΑΑΔΕ με στόχο να αποσαφηνίσει τις περιπτώσεις στις οποίες οι δικαιούχοι δεν είδαν την πίστωση στον τραπεζικό τους λογαριασμό ή έλαβαν μικρότερο ποσό.

Η πρώτη κύρια πληρωμή ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2026 και αφορά περισσότερους από 947.000 δικαιούχους και πάνω από 1,5 εκατομμύριο παιδιά. Ωστόσο, σημαντικός αριθμός πολιτών είτε δεν έλαβε καθόλου την ενίσχυση είτε διαπίστωσε διαφοροποιήσεις στο καταβληθέν ποσό.

Οι βασικοί λόγοι μη πληρωμής

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η μη καταβολή ή η μερική καταβολή της ενίσχυσης μπορεί να οφείλεται σε:

μη δήλωση ή λανθασμένο IBAN

ασυνέπειες στα στοιχεία των τέκνων (ΑΜΚΑ ή μη ταυτοποίηση)

επιμερισμό του ποσού μεταξύ των δύο γονέων

μη πλήρωση των εισοδηματικών κριτηρίων

παιδιά που γεννήθηκαν το 2025 ή το 2026 και θα ενταχθούν σε συμπληρωματική καταβολή

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι οι περιπτώσεις αυτές δεν σημαίνουν απώλεια του δικαιώματος, αλλά πιθανή μεταφορά της πληρωμής σε επόμενο κύκλο εκκαθάρισης.

Τι ισχύει για τον IBAN

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη δήλωση τραπεζικού λογαριασμού. Αν ο IBAN δεν έχει δηλωθεί ή είναι λανθασμένος, η πληρωμή δεν εκτελείται. Σε αυτές τις περιπτώσεις αποστέλλεται ειδοποίηση για διόρθωση στοιχείων, ενώ η καταβολή μεταφέρεται σε επόμενη πληρωμή μετά την επικαιροποίηση.

Επιμερισμός του ποσού ανά γονέα



Η ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί:

καταβάλλεται ολόκληρη στον υπόχρεο σε κοινή δήλωση



επιμερίζεται 50%-50% σε χωριστές δηλώσεις ή όταν το παιδί δηλώνεται και από τους δύο γονείς



σε μονογονεϊκές περιπτώσεις καταβάλλεται στον έναν γονέα, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια



Ειδική πρόβλεψη για νέα παιδιά

Για παιδιά που γεννήθηκαν το 2025 ή το 2026, η ΑΑΔΕ προβλέπει ότι η ενίσχυση μπορεί να καταβληθεί έως τις 31 Αυγούστου 2026, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες απόδοσης ΑΦΜ και φορολογικής δήλωσης.

Τι να κάνουν όσοι δεν πληρώθηκαν

Οι δικαιούχοι που δεν είδαν χρήματα στον λογαριασμό τους καλούνται να ελέγξουν:

αν έχει δηλωθεί σωστός IBAN στην ΑΑΔΕ

αν τα παιδιά εμφανίζονται σωστά ως εξαρτώμενα στη δήλωση

αν πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια

αν εμπίπτουν σε συμπληρωματική καταβολή

Σε περίπτωση λάθους IBAN ή ελλιπών στοιχείων, η διόρθωση οδηγεί σε ένταξη στην επόμενη πληρωμή χωρίς απώλεια του δικαιώματος.

Ο πλήρης οδηγός

Ο πλήρης ενημερωτικός οδηγός τον οποίο εξέδωσε η ΑΑΔΕ αναφέρει τα εξής:

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για την Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση Εξαρτώμενων Τέκνων

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο και καταβάλλεται αυτόματα, χωρίς αίτηση, στους δικαιούχους που πληρούν τα κριτήρια της σχετικής απόφασης. Η πρώτη κύρια καταβολή ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2026 και αφορά 947.609 δικαιούχους για 1.525.188 εξαρτώμενα τέκνα, με συνολικό ποσό 219.737.550 ευρώ.

Γενικές ερωτήσεις

1.1 Ε: Τι είναι η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ;

Α: Είναι εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο, η οποία χορηγείται σε οικογένειες με παιδιά που πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και λοιπά κριτήρια.

1.2 Ε: Χρειάζεται να κάνω αίτηση;

Α: Όχι. Η ενίσχυση υπολογίζεται και καταβάλλεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τον δικαιούχο. Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων και τα στοιχεία που τηρούνται στην ΑΑΔΕ.

1.3 Ε: Ποιο ποσό καταβάλλεται;

Α: Το ποσό είναι 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Παραδείγματα:

Για 1 εξαρτώμενο παιδί: 150 ευρώ.



Για 2 εξαρτώμενα παιδιά: 300 ευρώ.



Για 3 εξαρτώμενα παιδιά: 450 ευρώ.



Το ποσό μπορεί να καταβληθεί ολόκληρο σε έναν γονέα ή να επιμεριστεί μεταξύ των δύο γονέων, ανάλογα με τον τύπο της δήλωσης και τα στοιχεία με τα οποία εμφανίζεται το τέκνο.

1.4 Ε: Πότε εμφανίζονται τα χρήματα στον λογαριασμό;

Α: Τα ποσά εμφανίζονται σταδιακά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Ο χρόνος εμφάνισης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τράπεζα.

Δικαιούχοι και εισοδηματικά κριτήρια

2.1 Ε: Ποιοι είναι δικαιούχοι;

Α: Δικαιούχοι είναι γονείς εξαρτώμενων τέκνων που:

είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας,



έχουν δηλώσει εξαρτώμενα τέκνα σύμφωνα με τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης,



πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά όρια.



2.2 Ε: Ποιο είναι το εισοδηματικό όριο για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης;

Α: Για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, το εισοδηματικό όριο είναι 40.000 ευρώ για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου. Παραδείγματα:

Με 1 παιδί: όριο 40.000 ευρώ.



Με 2 παιδιά: όριο 45.000 ευρώ.



Με 3 παιδιά: όριο 50.000 ευρώ.



2.3 Ε: Ποιο είναι το εισοδηματικό όριο για μονογονεϊκές οικογένειες;

Α: Για μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό όριο είναι 39.000 ευρώ για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου. Παραδείγματα:

Με 1 παιδί: όριο 39.000 ευρώ.



Με 2 παιδιά: όριο 44.000 ευρώ.



Με 3 παιδιά: όριο 49.000 ευρώ.



2.4 Ε: Ποιο εισόδημα λαμβάνεται υπόψη;

Α: Λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, δηλαδή εισόδημα:

φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο,



πραγματικό ή τεκμαρτό,



ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του.



2.5 Ε: Με βάση ποια φορολογική δήλωση έγινε η πρώτη πληρωμή;

Α: Η πρώτη καταβολή έγινε με βάση τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2024, όπως είχαν διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαΐου 2026.

Πώς καταβάλλεται η ενίσχυση ανά οικογενειακή κατάσταση

3.1 Ε: Τι ισχύει για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης που έχουν υποβάλει κοινή δήλωση;

Α: Όταν έχει υποβληθεί κοινή φορολογική δήλωση, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον σύζυγο ή στο μέρος συμφώνου συμβίωσης που έχει δηλωθεί ως υπόχρεος της δήλωσης. Παράδειγμα: Οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα δικαιούται συνολικά 300 ευρώ. Το ποσό καταβάλλεται ολόκληρο στον υπόχρεο της κοινής δήλωσης.

3.2 Ε: Τι ισχύει για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης που έχουν υποβάλει χωριστές δηλώσεις;

Α: Όταν έχουν υποβληθεί χωριστές φορολογικές δηλώσεις, η ενίσχυση που αφορά στα κοινά εξαρτώμενα τέκνα καταβάλλεται κατά 50% σε κάθε γονέα. Παραδείγματα:

Για 1 κοινό εξαρτώμενο παιδί: 75 ευρώ σε κάθε γονέα.



Για 2 κοινά εξαρτώμενα παιδιά: 150 ευρώ σε κάθε γονέα.



Το εισοδηματικό όριο παραμένει αυτό που ισχύει για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης: 40.000 ευρώ + 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

3.3 Ε: Τι ισχύει όταν οι γονείς δεν είναι έγγαμοι και το παιδί εμφανίζεται σε μία μόνο δήλωση;

Α: Αν το τέκνο εμφανίζεται ως εξαρτώμενο σε μία μόνο φορολογική δήλωση, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον γονέα που το δηλώνει, εφόσον πληροί τα κριτήρια. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζεται το εισοδηματικό όριο των 39.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.

3.4 Ε: Τι ισχύει όταν οι γονείς δεν είναι έγγαμοι και το παιδί δηλώνεται και από τους δύο;

Α: Αν το τέκνο εμφανίζεται ως εξαρτώμενο και στις δύο φορολογικές δηλώσεις, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά 50% σε κάθε γονέα, εφόσον κάθε γονέας πληροί τα κριτήρια που τον αφορούν. Παράδειγμα: Για ένα παιδί, ο κάθε γονέας λαμβάνει 75 ευρώ.

3.5 Ε: Για ποιο λόγο, ενώ έχω την αποκλειστική επιμέλεια των τέκνων μου, έλαβα μόνο το μισό ποσό της ενίσχυσης;

Α: Η ενίσχυση καταβάλλεται στους γονείς που δηλώνουν τα τέκνα ως εξαρτώμενα. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, και οι δύο γονείς, ανεξάρτητα αν διαμένουν στην ίδια οικία ή έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση ή έχει λυθεί ο γάμος / το σύμφωνο συμβίωσης, μπορούν να δηλώνουν τα τέκνα ως εξαρτώμενα (Ε.2103/2021).

3.6 Ε: Τι ισχύει για μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα;

Α: Για μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα:

αν και οι δύο γονείς τα δηλώνουν ως εξαρτώμενα, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά 50% σε κάθε γονέα,



αν τα δηλώνει μόνο ο ένας γονέας, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον γονέα που τα δηλώνει.

Ειδικές περιπτώσεις γονέων

4.1 Ε: Τι ισχύει όταν ο ένας γονέας είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού;

Α: Δικαιούχος της ενίσχυσης είναι μόνο ο γονέας που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, εφόσον πληροί τα λοιπά κριτήρια. Ο γονέας που είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού δεν λαμβάνει την ενίσχυση. Στις περιπτώσεις όπου η ενίσχυση επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, ο γονέας που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας λαμβάνει το ποσό που του αντιστοιχεί, δηλαδή το 50% της ενίσχυσης ανά τέκνο.

4.2 Ε: Τι ισχύει σε κοινή δήλωση όταν ένας από τους δύο είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού;

Α: Ο φορολογικός κάτοικος εξωτερικού δεν λαμβάνει την ενίσχυση. Το ποσό που αντιστοιχεί στον γονέα φορολογικό κάτοικο Ελλάδας καταβάλλεται σε αυτόν, εφόσον πληροί τα κριτήρια.

4.3 Ε: Τι ισχύει σε χωριστές δηλώσεις όταν ένας γονέας είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού;

Α: Ο γονέας που είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού δεν λαμβάνει την ενίσχυση. Ο άλλος γονέας, εφόσον είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και πληροί τα κριτήρια, λαμβάνει το μερίδιο που του αντιστοιχεί.

4.4 Ε: Τι ισχύει όταν οι γονείς δεν είναι έγγαμοι και ένας από τους δύο είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού;

Α: Ο γονέας που είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού δεν λαμβάνει την ενίσχυση. Ο γονέας που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας λαμβάνει το ποσό που του αντιστοιχεί, εφόσον πληροί τα κριτήρια.

4.5 Ε: Τι ισχύει σε περίπτωση θανάτου ενός γονέα;

Α: Αν κατά τον χρόνο καταβολής έχει αποβιώσει ο ένας από τους δύο γονείς, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον επιζώντα γονέα, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από την οικογενειακή κατάσταση ή τον τύπο δήλωσης.

4.6 Ε: Τι γίνεται αν στις χωριστές δηλώσεις εγγάμων δεν έχει υποβληθεί ή δεν έχει εκκαθαριστεί η δήλωση του ενός γονέα;

Α: Αν, στις χωριστές δηλώσεις εγγάμων, δεν έχει υποβληθεί ή δεν έχει εκκαθαριστεί εμπρόθεσμα η δήλωση του ενός γονέα, η ενίσχυση μπορεί να καταβληθεί στον άλλο γονέα, με βάση τα στοιχεία της δικής του εκκαθαρισμένης δήλωσης, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια.

Συχνές περιπτώσεις διαφορετικού ποσού

5.1 Ε: Έχω δύο παιδιά αλλά πληρώθηκα ποσό που αντιστοιχεί σε ένα παιδί. Γιατί;

Α: Μπορεί να συμβαίνει ένα από τα εξής:

το δεύτερο παιδί δεν εμφανίζεται ως εξαρτώμενο στη δήλωση που ελήφθη υπόψη,



δεν έχει δηλωθεί ή δεν ταυτοποιείται σωστά ο ΑΜΚΑ ή άλλο αναγκαίο στοιχείο του παιδιού,



το παιδί γεννήθηκε το 2025 ή το 2026 και θα εξεταστεί στη συμπληρωματική καταβολή έως 31 Αυγούστου 2026,



υπάρχει ασυνέπεια στα στοιχεία του παιδιού,



δεν πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια.



Σε κάθε περίπτωση, ο δικαιούχος μπορεί να ελέγξει τα στοιχεία της δήλωσης και του Μητρώου του και να καλέσει στο 1521 για διευκρινίσεις.

5.2 Ε: Έλαβα 75 ευρώ αντί για 150 ευρώ. Είναι λάθος;

Α: Όχι απαραίτητα. Αν το παιδί εμφανίζεται ως εξαρτώμενο και στις δηλώσεις των δύο γονέων ή αν έχει υποβληθεί χωριστή δήλωση όπου προβλέπεται επιμερισμός, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά 50% σε κάθε γονέα. Για ένα παιδί, το 50% της ενίσχυσης είναι 75 ευρώ.

5.3 Ε: Έλαβα 150 ευρώ ενώ έχω δύο παιδιά. Τι σημαίνει;

Α: Το ποσό των 150 ευρώ μπορεί να σημαίνει ότι:

αναγνωρίστηκε ένα παιδί για την τρέχουσα πληρωμή,



ή αναγνωρίστηκαν δύο παιδιά αλλά η ενίσχυση επιμερίστηκε 50%-50% μεταξύ των δύο γονέων,



ή το δεύτερο παιδί αφορά τη συμπληρωματική καταβολή, ιδίως αν γεννήθηκε το 2025 ή το 2026.



5.4 Ε: Δεν πληρώθηκα καθόλου, ενώ έχω παιδί. Γιατί;

Α: Πιθανοί λόγοι:

δεν πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια,



δεν εμφανίζεται εξαρτώμενο τέκνο στη δήλωση που ελήφθη υπόψη,



δεν έχει δηλωθεί σωστά IBAN,



ο δηλωμένος IBAN είναι λανθασμένος,



υπάρχουν ασυνέπειες στα στοιχεία του τέκνου,



το παιδί γεννήθηκε το 2025 ή το 2026 και η περίπτωση θα εξεταστεί στη συμπληρωματική καταβολή.

Παιδιά που γεννήθηκαν το 2025 ή το 2026

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