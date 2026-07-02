Ουκρανία: Ένας νεκρός από τη νυχτερινή ρωσική επιδρομή

Οι ρωσικές επιθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Κίεβο στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο, ενώ άλλοι 11 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Νωρίτερα είχαν εκδοθεί προειδοποιήσεις για επικείμενη αεροπορική επιδρομή με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.







«Δυστυχώς, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην επίθεση του εχθρού», ανέφερε ο επικεφαλής της παραστρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, ενώ ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο έκανε λόγο για 11 τραυματίες, αμφότεροι μέσω Telegram.

Ο δήμαρχος Κλίτσκο αναφέρθηκε νωρίτερα σε κατάρρευση 9ώροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Ντεσνιάνσκι, τονίζοντας πως έχουν παγιδευτεί κάτοικοι στα συντρίμμια.

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