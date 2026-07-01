«Στα βήματα του Λυκείου των Ελληνίδων»: Το μεγάλο αντάμωμα της παράδοσης

Το Λύκειο των Ελληνίδων Ηρακλείου διοργανώνει τη μουσικοχορευτική παράσταση με τίτλο «Στα βήματα του Λυκείου των Ελληνίδων», μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στην ανάδειξη και διατήρηση των Ελληνικών Παραδόσεων. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Ιουλίου 2026 και ώρα 9μμ, στο Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης»

Οι χορευτικές ομάδες του Κεντρικού Λυκείου των Ελληνίδων και των πέντε παραρτημάτων του στην Κρήτη — στα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, τη Σητεία και τον Άγιο Νικόλαο — θα μας ταξιδέψουν σε ένα πανόραμα παραδοσιακών χορών και μουσικών της Κρήτης και περιοχών της Ελλάδας.

Ιδιαίτερη σημασία προσδίδει στην εκδήλωση το γεγονός ότι, για πρώτη φορά, συμπράττουν επί σκηνής όλα τα Παραρτήματα του Λυκείου των Ελληνίδων της Κρήτης – Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου, Αγίου Νικολάου και Σητείας - σε μια κοινή πολιτιστική δράση που αναδεικνύει τη δύναμη της συνεργασίας και της ενότητας. Η ιστορική αυτή συνάντηση αποτελεί ένα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός για το νησί, καθώς φέρνει κοντά τις διαφορετικές τοπικές εκφράσεις της κρητικής παράδοσης, δημιουργώντας ένα μοναδικό πανόραμα χορών, μουσικών και εθίμων από κάθε γωνιά της Κρήτης.

Ξεχωριστή τιμή για τη διοργάνωση αποτελεί η συμμετοχή του Κεντρικού Λυκείου των Ελληνίδων , το οποίο θα παρουσιάσει χορούς από διάφορες περιοχές της χώρας μας.

Η εκδήλωση αποτελεί μια γιορτή μνήμης, πολιτισμού και δημιουργίας, όπου η μουσική, ο χορός και οι παραδοσιακές φορεσιές συνθέτουν ένα πολύχρωμο ταξίδι στις ρίζες και τις αξίες του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού. Μέσα από τις παρουσιάσεις των χορευτικών ομάδων αναδεικνύεται η διαχρονική δύναμη της παράδοσης να ενώνει ανθρώπους, τόπους και γενιές, διατηρώντας ζωντανή τη συλλογική μας ταυτότητα.

Το Λύκειο των Ελληνίδων Ηρακλείου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς την Πρόεδρο του Λυκείου των Ελληνίδων, Μαρία Παπαμάρκου, προς τις Προέδρους των συμμετεχόντων Παραρτημάτων της Κρήτης για την άριστη συνεργασία, προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης και το Δήμο Ηρακλείου και τη συμβολή τους στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

Η παράσταση «Στα βήματα του Λυκείου των Ελληνίδων» αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία συνάντησης με την αυθεντική ελληνική παράδοση και μια υπενθύμιση ότι ο πολιτισμός μας παραμένει ζωντανός όταν μεταδίδεται, βιώνεται και μοιράζεται.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

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