ΤΕΤ.01 Ιου 2026 15:05
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ

Λειψυδρία στην Ευρώπη: Ελλάδα και Κύπρος στις πρώτες θέσεις υδατικής πίεσης

λειψυδρία
clock 18:55 | 01/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ακόμη δύσκολο καλοκαίρι, καθώς τα επαναλαμβανόμενα κύματα καύσωνα αυξάνουν σημαντικά την πίεση στους υδάτινους πόρους και επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της λειψυδρίας.

Παρότι η συνολική κατανάλωση γλυκού νερού στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιστοιχεί μόλις στο 5,8% των διαθέσιμων αποθεμάτων, η εικόνα διαφοροποιείται έντονα μεταξύ των κρατών-μελών, με τη Μεσόγειο να καταγράφει το μεγαλύτερο βάρος.

Η Κύπρος στην κορυφή της υδατικής πίεσης

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (EEA), η Κύπρος καταγράφει τη μεγαλύτερη υδατική πίεση στην Ευρώπη, χρησιμοποιώντας περίπου το 72% των διαθέσιμων υδάτινων πόρων της σε ετήσια βάση. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται έως και 92% τους θερινούς μήνες, επίπεδα που χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα ανησυχητικά.

Για λόγους σύγκρισης, οι ειδικοί θεωρούν ότι μια χώρα εισέρχεται σε ζώνη προειδοποίησης όταν η κατανάλωση ξεπερνά το 20% των διαθέσιμων αποθεμάτων.

Η Ελλάδα στις υψηλότερες θέσεις της Ευρώπης

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται επίσης στις χώρες με αυξημένη υδατική πίεση, με το ποσοστό χρήσης γλυκού νερού να ανέρχεται περίπου στο 37%, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία. Η επίδοση αυτή την κατατάσσει σημαντικά πάνω από το όριο προειδοποίησης και μεταξύ των πιο επιβαρυμένων χωρών της Ευρώπης.

Ακολουθούν η Μάλτα με 33%, η Ρουμανία με 34%, η Πορτογαλία με 31%, η Ιταλία με 27% και η Ισπανία με 26,5%, όλες χώρες που κατά τους θερινούς μήνες αντιμετωπίζουν ενισχυμένη πίεση στους υδάτινους πόρους.

Κλιματική αλλαγή και αυξανόμενος κίνδυνος έως το 2030

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος προειδοποιεί ότι η κλιματική αλλαγή και οι συχνότερες περίοδοι ξηρασίας αναμένεται να αυξήσουν τόσο τη συχνότητα όσο και την ένταση των φαινομένων λειψυδρίας τουλάχιστον έως το 2030.

Η επιδείνωση των συνθηκών αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τις χώρες της Νότιας Ευρώπης, όπου η ζήτηση νερού είναι υψηλή λόγω τουρισμού, γεωργίας και θερμότερων κλιματικών συνθηκών.

Πρόβλημα και στην πρόσβαση σε καθαρό νερό

Σύμφωνα με την έκθεση «Overheated and Underprepared», περίπου το 10% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζει δυσκολίες πρόσβασης σε ασφαλές και καθαρό νερό.

Η κατάσταση είναι πιο έντονη στην Κύπρο, όπου το ποσοστό φτάνει το 36,5%, ενώ η Ελλάδα ακολουθεί με 31,5%.

Σε ορισμένες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία, η Ουγγαρία και η Κροατία, τα προβλήματα πρόσβασης αποδίδονται περισσότερο σε παλαιές ή ανεπαρκείς υποδομές ύδρευσης, παρά στη διαθεσιμότητα υδάτινων πόρων.

Αντίθετα, χώρες όπως η Γαλλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία εμφανίζουν καλύτερη διαχείριση στη διανομή πόσιμου νερού, παρά την υψηλή κατανάλωση, με τα ποσοστά περιορισμένης πρόσβασης να παραμένουν κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Λειψυδρία Κυπρος Ελλάδα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis