Λειψυδρία στην Ευρώπη: Ελλάδα και Κύπρος στις πρώτες θέσεις υδατικής πίεσης

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ακόμη δύσκολο καλοκαίρι, καθώς τα επαναλαμβανόμενα κύματα καύσωνα αυξάνουν σημαντικά την πίεση στους υδάτινους πόρους και επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της λειψυδρίας.

Παρότι η συνολική κατανάλωση γλυκού νερού στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιστοιχεί μόλις στο 5,8% των διαθέσιμων αποθεμάτων, η εικόνα διαφοροποιείται έντονα μεταξύ των κρατών-μελών, με τη Μεσόγειο να καταγράφει το μεγαλύτερο βάρος.

Η Κύπρος στην κορυφή της υδατικής πίεσης

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (EEA), η Κύπρος καταγράφει τη μεγαλύτερη υδατική πίεση στην Ευρώπη, χρησιμοποιώντας περίπου το 72% των διαθέσιμων υδάτινων πόρων της σε ετήσια βάση. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται έως και 92% τους θερινούς μήνες, επίπεδα που χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα ανησυχητικά.

Για λόγους σύγκρισης, οι ειδικοί θεωρούν ότι μια χώρα εισέρχεται σε ζώνη προειδοποίησης όταν η κατανάλωση ξεπερνά το 20% των διαθέσιμων αποθεμάτων.

Η Ελλάδα στις υψηλότερες θέσεις της Ευρώπης

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται επίσης στις χώρες με αυξημένη υδατική πίεση, με το ποσοστό χρήσης γλυκού νερού να ανέρχεται περίπου στο 37%, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία. Η επίδοση αυτή την κατατάσσει σημαντικά πάνω από το όριο προειδοποίησης και μεταξύ των πιο επιβαρυμένων χωρών της Ευρώπης.

Ακολουθούν η Μάλτα με 33%, η Ρουμανία με 34%, η Πορτογαλία με 31%, η Ιταλία με 27% και η Ισπανία με 26,5%, όλες χώρες που κατά τους θερινούς μήνες αντιμετωπίζουν ενισχυμένη πίεση στους υδάτινους πόρους.

Κλιματική αλλαγή και αυξανόμενος κίνδυνος έως το 2030

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος προειδοποιεί ότι η κλιματική αλλαγή και οι συχνότερες περίοδοι ξηρασίας αναμένεται να αυξήσουν τόσο τη συχνότητα όσο και την ένταση των φαινομένων λειψυδρίας τουλάχιστον έως το 2030.

Η επιδείνωση των συνθηκών αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τις χώρες της Νότιας Ευρώπης, όπου η ζήτηση νερού είναι υψηλή λόγω τουρισμού, γεωργίας και θερμότερων κλιματικών συνθηκών.

Πρόβλημα και στην πρόσβαση σε καθαρό νερό

Σύμφωνα με την έκθεση «Overheated and Underprepared», περίπου το 10% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζει δυσκολίες πρόσβασης σε ασφαλές και καθαρό νερό.

Η κατάσταση είναι πιο έντονη στην Κύπρο, όπου το ποσοστό φτάνει το 36,5%, ενώ η Ελλάδα ακολουθεί με 31,5%.

Σε ορισμένες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία, η Ουγγαρία και η Κροατία, τα προβλήματα πρόσβασης αποδίδονται περισσότερο σε παλαιές ή ανεπαρκείς υποδομές ύδρευσης, παρά στη διαθεσιμότητα υδάτινων πόρων.

Αντίθετα, χώρες όπως η Γαλλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία εμφανίζουν καλύτερη διαχείριση στη διανομή πόσιμου νερού, παρά την υψηλή κατανάλωση, με τα ποσοστά περιορισμένης πρόσβασης να παραμένουν κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: