ΤΕΤ.01 Ιου 2026 21:26
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος εποχής στη Φινλανδία: Καταργήθηκε οριστικά το παραδοσιακό δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας

δίκτυο
clock 22:49 | 01/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η Φινλανδία αποσύνδεσε οριστικά το παραδοσιακό χάλκινο δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας στα τέλη Ιουνίου του 2026, ολοκληρώνοντας μια ιστορική πορεία σχεδόν 150 ετών λειτουργίας. Η σκανδιναβική χώρα στρέφεται πλέον πλήρως σε υπερσύγχρονες ψηφιακές υποδομές, όπως οι οπτικές ίνες και τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 5G.

Οι βασικοί άξονες της μετάβασης

Το αναλογικό δίκτυο της χώρας πρωτολειτούργησε τη δεκαετία του 1880, γνωρίζοντας τεράστια άνθηση πριν την έλευση των κινητών τηλεφώνων.  Η ψηφιακή επανάσταση και η καθολική χρήση των smartphones κατέστησαν το παλιό δίκτυο χαλκού ξεπερασμένο και εξαιρετικά κοστοβόρο στη συντήρησή του.

Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι της Φινλανδίας έχουν ήδη μεταφέρει το σύνολο των χρηστών σε ψηφιακές εναλλακτικές (VoIP μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων και δίκτυα κινητής). Η Φινλανδία ακολουθεί το παράδειγμα και άλλων ευρωπαϊκών χωρών που ξηλώνουν σταδιακά τα χάλκινα καλώδια για να μειώσουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα και να αυξήσουν τις ταχύτητες δεδομένων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Δίκτυο Φιλανδία
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis