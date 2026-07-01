Λαϊκές αγορές Κρήτης: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις άδειες και τις θέσεις δραστηριοποίησης

Εκδόθηκε η σχετική απόφαση οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης για αδειοδότηση αδειών λαϊκών αγορών στην Κρήτη.

Η απόφαση έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Περιφέρειας Κρήτης (δείτε εδώ). Η αρμόδια υπηρεσία-γενική διεύθυνση βιώσιμης ανάπτυξης-δ/νση παιδείας, απασχόλησης και εμπορίου Περιφέρειας Κρήτης θα αποστείλει και σχετική ατομική βεβαίωση για τη χορήγηση νέας άδειας ή για τη χορήγηση θέσης δραστηριοποίησης στους υφιστάμενους δικαιούχους.

Οι οριστικοί δικαιούχοι νέας άδειας με θέση δραστηριοποίησης της εν λόγω προκήρυξης οφείλουν :

α) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω ταχυδρομείου της απόφασης οριστικών αποτελεσμάτων, να καταθέσουν την αίτηση για έκδοση νέας άδειας με θέση δραστηριοποίησης στις αρμόδιες Δ/νσεις Ανάπτυξης του τόπου κατοικίας τους ή στη Δ/νση Ανάπτυξης της ΠΕ στους φορείς Λαϊκών Αγορών της οποίας αποκτούν θέση, εφόσον πρόκειται για δικαιούχους με κατοικία εκτός Περιφέρειας Κρήτης. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης κατάθεσης αίτησης από τους επιτυχόντες, θα ειδοποιηθούν οι αντίστοιχοι (ανά είδος και κατηγορία) επιλαχόντες ανά θέση με τη μεγαλύτερη μοριοδότηση υποψήφιοι, και

β) σε κάθε περίπτωση εντός προθεσμίας 12 μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης οριστικών αποτελεσμάτων, να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της Υ.Α. 95491/31.12.2024 (ΦΕΚ 7590/Β/31.12.2024) στις αρμόδιες Δ/νσεις Ανάπτυξης, με δυνατότητα παράτασης της ανωτέρω προθεσμίας για επιπλέον έξι μήνες μετά από αιτιολογημένη αίτηση πριν τη λήξη του εξαμήνου. Άλλως χάνουν το δικαίωμα τους και η αρμόδια για την προκήρυξη Υπηρεσία δύναται να διαθέσει τις άδειες-θέσεις δραστηριοποίησης εκ νέου.

Οι οριστικοί δικαιούχοι θέσεων δραστηριοποίησης (υφιστάμενοι αδειούχοι) της παρούσας προκήρυξης οφείλουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω ταχυδρομείου της απόφασης οριστικών αποτελεσμάτων να καταθέσουν στις Δ/νσεις Ανάπτυξης που έχει εκδοθεί η άδεια τους την αίτηση για την ενημέρωση του εντύπου της άδειας τους με τις νέες θέσεις ή και ημέρες δραστηριοποίησης και οι Δ/νσεις Ανάπτυξης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων θα ενημερώσουν το Πληροφοριακό Σύστημα ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΟΡΑ και θα κοινοποιήσουν την απόφαση στον ενδιαφερόμενο υποψήφιο, στον φορέα Λειτουργίας που βρίσκεται η αποκτούμενη θέση και στη Δ/νση Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου.

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προσφυγή του αρ. 227 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, σύμφωνα με το οποίο: «Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ’ αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.»

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου, Τμήμα Εμπορίου, Κεφαλογιάννης Ιωάννης, τηλ. 2813410287, email [email protected]