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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τράπερ, γνωστό μοντέλο και influencer κατηγορούνται για παράνομη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών

casino, καζίνο, κουλοχέρης
clock 12:40 | 03/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος τεσσάρων ατόμων σχημάτισε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος για παράνομη προώθηση και διαφήμιση τυχερών παιγνίων που διεξάγονταν μέσω μη αδειοδοτημένων παρόχων στο διαδίκτυο.

Η υπόθεση ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), σύμφωνα με την οποία οι τέσσερις διαχειριστές λογαριασμών σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης προωθούσαν, τον Ιούλιο του 2025, ιστοτόπους που δεν διέθεταν τη σχετική άδεια λειτουργίας.

Μετά από παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση, ενώ ακολούθησε εκτεταμένη διαδικτυακή και ψηφιακή έρευνα, κατά την οποία ταυτοποιήθηκαν οι τέσσερις κατηγορούμενοι ως διαχειριστές των εμπλεκόμενων λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, οι κατηγορούμενοι αξιοποιούσαν το γεγονός ότι είναι πρόσωπα υψηλής αναγνωρισιμότητας και διαθέτουν σημαντική επιρροή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λειτουργώντας ως influencers, προκειμένου να προωθούν παράνομα τις συγκεκριμένες ιστοσελίδες.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι ιστότοποι αυτοί έχουν ενταχθεί στη σχετική «μαύρη λίστα» (Blacklist) της Ε.Ε.Ε.Π., καθώς παρείχαν μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες τυχερών παιγνίων και στοιχηματισμού και σύμφωνα με τον νόμο, οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) είναι υποχρεωμένοι να μην επιτρέπουν την πρόσβαση σε αυτούς. Η δικογραφία που σχηματίστηκε για εμπορική επικοινωνία τυχερών παιγνίων που διοργανώνονται ή διεξάγονται χωρίς άδεια υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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