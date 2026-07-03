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Δήμος Μαλεβιζίου: Τρεις νέοι υπάλληλοι ενισχύουν το ανθρώπινο δυναμικό του

Υπάλληλοι Δήμου Μαλεβιζίου
clock 11:15 | 03/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με τρεις νέους μόνιμους υπαλλήλους, επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, ενισχύεται το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Μαλεβιζίου, μετά την ορκωμοσία τους ενώπιον του Δημάρχου Μαλεβιζίου, Μενέλαου Μποκέα.

Πρόκειται για την Άννα Μαρία Ζαμπετάκη (ΠΕ Περιβάλλοντος), την Εμμανουέλα Περράκη (ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού) και τον Κωνσταντίνο Βεζύρογλου (ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού), οι οποίοι αναλαμβάνουν καθήκοντα στις Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Τεχνικών Υπηρεσιών και Οικονομικών, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου και στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Υπάλληλοι Δήμου Μαλεβιζίου

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου καλωσόρισε τους νέους υπαλλήλους, ευχόμενος καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα. Όπως επεσήμανε, η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αναβάθμιση των δημοτικών υπηρεσιών, τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού του Δήμου.

Υπάλληλοι Δήμου Μαλεβιζίου

Στην τελετή ορκωμοσίας παρευρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι Τάσος Λιαδάκης, Βαγγέλης Παρασύρης, Φάνης Κοκκινάκης και Μανόλης Βίστης, η Γενική Γραμματέας του Δήμου Αντιγόνη Καμπάνη, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου.

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