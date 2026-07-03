Μόνο στους συμβολαιογράφους όλες οι μεταβιβάσεις ακινήτων

Αποκλειστικά στους συμβολαιογράφους θα απευθύνονται πωλητές και αγοραστές ακινήτων για να ολοκληρώσουν τις μεταβιβάσεις από οποιαδήποτε αιτία, όπως θα προβλέπει η κοινή υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί σύντομα.

Σύμφωνα με τον 5293/2026, ο συμβολαιογράφος καθιερώνεται ως υπηρεσία μιας στάσης (one stop shop) για τη μεταβίβαση ακινήτων από επαχθή, χαριστική αιτία και αιτία θανάτου, που σημαίνει ότι θα λαμβάνει από τους συναλλασσόμενους και θα αναζητεί ο ίδιος όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και παράλληλα, θα εισπράττει και θα αποδίδει, στον λογαριασμό του Δημοσίου και τον φόρο μεταβίβασης που αναλογεί.

Εντός του Ιουλίου θα εκδοθεί η υπουργική απόφαση με την οποία θα ενεργοποιηθεί η διάταξη του νόμου, που καθιστά τους συμβολαιογράφους υπηρεσία μίας στάσης στις μεταβιβάσεις ακινήτων και θα ορίζει και τον χρόνο έναρξης της διευκόλυνσης.

Στο πλαίσιο της υπηρεσίας μιας στάσης, για τις μεταβιβάσεις ακινήτων, ο συμβολαιογράφος συντάσσει το σχέδιο του συμβολαίου σε συμφωνία με τους συμβαλλομένους και συλλέγει από τις άλλες υπηρεσίες (Κτηματολόγιο, Taxisnet κ.λπ.) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως:

Αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,

Ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου,

Κτηματολογικό φύλλο, κτηματολογικό διάγραμμα και πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου του μεταβιβαζόμενου ακινήτου,

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμπλήρωση της δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτου, περιλαμβανομένων και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για κάθε απαλλαγή από αυτόν ή μείωση αυτού, καθώς και της δήλωσης φόρου κληρονομίας, δωρεάς ή γονικής παροχής, περιλαμβανομένων και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για κάθε απαλλαγή από αυτόν ή μείωση αυτού.

Όλες τις διαδικασίες ο συμβολαιογράφος

Αφού συγκεντρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ο συμβολαιογράφος:

Συμπληρώνει με βάση τα στοιχεία που του παρέχουν οι συμβαλλόμενοι και αναρτά στην εφαρμογή myPROPERTY τη δήλωση, εισπράττει μετά από τον άμεσο προσδιορισμό και αποδίδει τον οφειλόμενο φόρο κληρονομίας, δωρεάς ή γονικής παροχής,

Συμπληρώνει με βάση τα στοιχεία που του παρέχουν οι συμβαλλόμενοι και αναρτά στην εφαρμογή myPROPERTY τη δήλωση, εισπράττει μετά από τον άμεσο προσδιορισμό και αποδίδει τον φόρο κληρονομίας, δωρεάς ή γονικής παροχής για το μεταβιβαζόμενο ακίνητο, αν δεν έχει καταβληθεί,

Παρακρατεί από το τίμημα και καταβάλλει προς τη Φορολογική Διοίκηση το ποσό που έχει προσδιοριστεί με πράξη του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), προς εξόφληση των οφειλών προς το Δημόσιο και προς άρση της κατάσχεσης που τυχόν έχει επιβληθεί επί του μεταβιβαζόμενου ακινήτου στο πλαίσιο αναγκαστικής εκτέλεσης για οφειλή προς τη Φορολογική Διοίκηση,

Εισπράττει και αποδίδει τα τέλη καταχώρισης του συμβολαίου στο Κτηματολόγιο, κατόπιν υπολογισμού και βεβαίωσης του ποσού των οφειλόμενων τελών από την αρμόδια υπηρεσία του Κτηματολογίου.

Εισπράττει και να αποδίδει το τίμημα της συναλλαγής στον πωλητή, εφόσον τούτο συμφωνείται ρητά από τους συμβαλλομένους και τον συμβολαιογράφο και προβλέπεται ειδικά στη συμβολαιογραφική πράξη.

Καταβάλλει μέρος ή το σύνολο του τιμήματος στον ακατάσχετο δεσμευμένο λογαριασμό ειδικού σκοπού (escrow account) που τηρεί ο συμβολαιογράφος συνιστά μερική ή ολική εξόφληση, ενώ η μη καταβολή ή η εκπρόθεσμη καταβολή του στον λογαριασμό αυτόν έχει τις ίδιες έννομες συνέπειες με τη μη καταβολή ή την εκπρόθεσμη καταβολή στον πωλητή.

Συντάσσει, μετά από αίτηση του αγοραστή, πράξη μερικής ή ολικής εξόφλησης, χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη του πωλητή, βεβαιώνοντας την κατάθεση του σχετικού ποσού στον ειδικό λογαριασμό του και την απόδοσή του, στον υποδειχθέντα στη συμβολαιογραφική πράξη, τραπεζικό λογαριασμό του πωλητή,

Υπογράφει τη συμβολαιογραφική πράξη μετά από τους συμβαλλομένους και την καταβολή των συνολικών χρηματικών ποσών που έχουν συμφωνηθεί και αυτών που αντιστοιχούν σε φόρους, τέλη, έξοδα, αμοιβή του συμβολαιογράφου.

Υποβάλλει τη συμβολαιογραφική πράξη στο Κτηματολόγιο, ενώ για τη διεκπεραίωση της συναλλαγής μεταβίβασης ακινήτου, ο συμβολαιογράφος θα εισπράττει αμοιβή, με βάση τον Κώδικα Συμβολαιογράφων.

Πηγή: sofokleousin.gr

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