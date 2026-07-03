ΑΑΔΕ: Στο στόχαστρο γάμοι, βαφτίσεις και catering με σαρωτικούς ελέγχους

Με επέκταση σε κλάδους που σχετίζονται με κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως κτήματα γάμων και δεξιώσεων, εταιρείες catering, αλλά και επιχειρήσεις ήχου και φωτισμού, προχωρά το επόμενο διάστημα το Ψηφιακό Πελατολόγιο της ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο της προσπάθειας για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής σε τομείς με υψηλή παραβατικότητα.

Το νέο κύμα επέκτασης του μέτρου έρχεται σε συνέχεια των ελέγχων που έχουν ήδη εφαρμοστεί στον κλάδο του αυτοκινήτου, όπου έχουν καταγραφεί αυξημένα ποσοστά παραβατικότητας, ενώ έως το τέλος του 2026 εξετάζεται η ένταξη και άλλων επαγγελματικών κατηγοριών, όπως υπηρεσίες υγείας, ομορφιάς, εκπαίδευσης και νομικών επαγγελμάτων, όπου μεγάλο μέρος των συναλλαγών εξακολουθεί να γίνεται με μετρητά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, στους κλάδους των κοινωνικών εκδηλώσεων και των υπηρεσιών ομορφιάς η παραβατικότητα φτάνει περίπου το 30%, ενώ στον τομέα του αυτοκινήτου και των μεταφορών αγγίζει κατά μέσο όρο το 60,5%, με βασικές παραβάσεις τη μη έκδοση αποδείξεων, τη μη διαβίβαση στοιχείων στο myDATA και την απόκλιση μεταξύ καταγεγραμμένων πελατών και εκδοθέντων παραστατικών.

Με την εφαρμογή του Ψηφιακού Πελατολογίου, η ΑΑΔΕ αποκτά τη δυνατότητα ηλεκτρονικής καταγραφής των πελατών και διασταύρωσης σε πραγματικό χρόνο των συναλλαγών, ώστε να ελέγχεται αν για κάθε καταγεγραμμένη παρουσία έχει εκδοθεί και το αντίστοιχο φορολογικό παραστατικό, ενώ σε επιτόπιους ελέγχους η μη καταχώριση μπορεί να επιφέρει πρόστιμα και κυρώσεις.

Παράλληλα, τα δεδομένα του συστήματος αξιοποιούνται για στοχευμένους ελέγχους, καθώς ασυνήθιστη ή αυξημένη πελατειακή κίνηση χωρίς αντίστοιχη φορολογική εικόνα μπορεί να οδηγήσει σε έρευνες, ενώ συνδυαστικά με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας μπορούν να εντοπιστούν ενδείξεις αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας.

Στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν το 2025, καταγράφηκαν 949 στοχευμένες υποθέσεις με 505 επιχειρήσεις να εντοπίζονται με παραβάσεις, ποσοστό 53,2%, ενώ συνολικά διαπιστώθηκαν 5.882 παραβάσεις και αποκρυβείσα αξία άνω των 100.000 ευρώ, με ορισμένες επιχειρήσεις να οδηγούνται ακόμη και σε αναστολή λειτουργίας.

Για το τρέχον έτος, οι έλεγχοι έχουν ήδη αυξηθεί, με 1.145 υποθέσεις και 693 παραβάσεις να καταγράφονται, γεγονός που ανεβάζει τη μέση παραβατικότητα στο 60,5% και συνοδεύεται από χιλιάδες παραβάσεις σε όλους τους επιμέρους κλάδους του οικοσυστήματος του αυτοκινήτου και των μεταφορών, με τα πρόστιμα να φτάνουν συνολικά τις 500.000 ευρώ.

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