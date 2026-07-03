Πολυκατοικίες: Αλλαγές σε διαμερίσματα, κοινόχρηστα και διαχείριση

Νέο πλαίσιο για τις πολυκατοικίες και τις οριζόντιες ιδιοκτησίες ετοιμάζει η κυβέρνηση, προχωρώντας σε συνολική αναμόρφωση του νόμου που διέπει τις σχέσεις των συνιδιοκτητών εδώ και σχεδόν έναν αιώνα. Τις βασικές κατευθύνσεις της νομοθετικής πρωτοβουλίας παρουσίασε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, ανακοινώνοντας τη σύσταση 13μελούς επιτροπής, η οποία θα αναλάβει τη σύνταξη του νέου Κώδικα Ιδιοκτησίας.

Το νέο νομοσχέδιο φιλοδοξεί να αντικαταστήσει το ισχύον πλαίσιο του νόμου 3741/1929, το οποίο, παρά τις περισσότερες από 1.100 τροποποιήσεις που έχει δεχθεί όλα αυτά τα χρόνια, εξακολουθεί να δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην εφαρμογή του και πλήθος δικαστικών διαφορών. Όπως επισημάνθηκε, στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα πιο σύγχρονο, σαφές και λειτουργικό πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες της ακίνητης περιουσίας και της συνιδιοκτησίας.

Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών που προωθούνται είναι η δυνατότητα διαχωρισμού ή συνένωσης διαμερισμάτων, ακόμη και όταν ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει το αντίθετο, ώστε να διευκολύνεται η αξιοποίηση των ακινήτων και να ενισχυθεί η προσφορά κατοικιών.

Παράλληλα, προβλέπεται η επιτάχυνση της διαδικασίας είσπραξης των κοινοχρήστων από όσους δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, ακόμη και μέσω έκδοσης διαταγής πληρωμής, ενώ καθίσταται υποχρεωτική τόσο η δημιουργία αποθεματικού κεφαλαίου για κάθε πολυκατοικία όσο και η ασφάλιση του κτιρίου.

Το σχέδιο προβλέπει ακόμη ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των διαχειριστών, οι οποίοι θα αναλαμβάνουν περισσότερες ευθύνες για την εύρυθμη λειτουργία των πολυκατοικιών. Παράλληλα, μειώνεται το ποσοστό συναίνεσης που απαιτείται για την υλοποίηση αναγκαίων επισκευών ή ενεργειακών αναβαθμίσεων, ώστε να μην μπλοκάρουν σημαντικές παρεμβάσεις λόγω έλλειψης πλειοψηφίας.

Στις προβλέψεις του νέου πλαισίου περιλαμβάνονται ακόμη η κωδικοποίηση περισσότερων από χιλίων διάσπαρτων νομοθετικών διατάξεων, η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης σε συνεργασία με το Εθνικό Κτηματολόγιο και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, η απλοποίηση των διαδικασιών ανοικοδόμησης και επέκτασης κτιρίων, η ταχύτερη επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών, η ευκολότερη τροποποίηση των κανονισμών των πολυκατοικιών, αλλά και η τακτοποίηση χιλιάδων εκκρεμών ιδιοκτησιακών υποθέσεων, ώστε να μπορούν να πραγματοποιούνται μεταβιβάσεις χωρίς εμπόδια.

Την ευθύνη εκπόνησης του νέου Κώδικα Ιδιοκτησίας αναλαμβάνει 13μελής επιτροπή, με πρόεδρο την αρεοπαγίτη Κωνσταντία Εμμανουηλίδου. Στόχος του υπουργείου είναι το έργο της να ολοκληρωθεί μέχρι το φθινόπωρο του 2027 και ο νέος Κώδικας να έχει ψηφιστεί έως το τέλος του ίδιου έτους.

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