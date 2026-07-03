Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 2.595 νεκροί – Αγωνία για έως 50.000 αγνοούμενους

Ο απολογισμός του διπλού καταστροφικού σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα την 24η Ιουνίου αναθεωρήθηκε προς το χειρότερο, ανέρχεται πλέον σε 2.595 νεκρούς, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το βράδυ η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες, διαβεβαιώνοντας πως «κανένας δεν θα ενταφιαστεί σε ομαδικούς τάφους».

«Έχουμε 2.595 νεκρούς μέχρι σήμερα», είπε η κ. Ροδρίγκες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, τονίζοντας πως οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων συνεχίζονται. Οι αρχές αποφεύγουν να δώσουν συγκεκριμένους αριθμούς για τους αγνοούμενους. Ο ΟΗΕ ωστόσο εκτιμά πως μπορεί να φτάνουν ως ακόμη και τους 50.000.

Άνδρας βρέθηκε ζωντανός μετά από 8 μέρες

Επιζήσας του διπλού σεισμού ο οποίος έπληξε τη Βενεζουέλα την 24η Ιουνίου κατορθώθηκε χθες Πέμπτη να ανασυρθεί από τα συντρίμμια, έπειτα από πολυήμερες προσπάθειες σωστικών συνεργείων, οκτώ ολόκληρες ημέρες μετά την καταστροφή, σπάνια χαρμόσυνη εξέλιξη με ζοφερό φόντο τους αναρίθμητους νεκρούς και την αδιανόητη καταστροφή.

Η διάσωση ήταν αποτέλεσμα εξαιρετικά περίπλοκης επιχείρησης, που άρχισε τη Δευτέρα, με τη συμμετοχή διασωστών από επτά χώρες, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο στην Κάτια λα Μαρ, στην πολιτεία Λα Γουάιρα (βόρεια). Ο συγκεκριμένος τομέας είναι από αυτούς που χτυπήθηκαν πιο σκληρά από τους σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών, που άφησαν πίσω τους σχεδόν 2.600 νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους.

Ο Ερνάν Χιλ, φύλακας, 43 ετών, βγήκε πάνω σε φορείο από τα συντρίμμια του επταώροφου κτιρίου που καταπλάκωσε το κουβούκλιο μέσα στο οποίο βρισκόταν παγιδευμένος. «Είναι αληθινά θαύμα», ανάσανε η σύζυγός του Γκουσμπιμάρ Γκονσάλες, εν μέσω έντονων ομαδικών συναισθηματικών αντιδράσεων.

Η διάσωσή του ξανάδωσε πνοή στις λιγοστές ελπίδες να βρεθούν και να σωθούν επιζήσαντες, παρότι θεωρείται πως κατά κανόνα τα θύματα που παγιδεύονται σε κτίρια που καταρρέουν ελάχιστες πιθανότητες υπάρχουν να παραμείνουν στη ζωή έπειτα από 72 ώρες.

Ο θάνατος είναι παντού. Σε δεκάδες κατεστραμμένα κτίρια, διακρίνεται γραμμένο το γράμμα D, που σημαίνει deceased (αποβιώσαντες στα αγγλικά), κατά τη διεθνή ταξινόμηση σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έπειτα από σεισμούς, και βάζει τέλος στις ελπίδες πως θα βρεθούν άνθρωποι ζωντανοί.

Ο πιο πρόσφατος επίσημος απολογισμός, που δεν είναι παρά προσωρινός, κάνει λόγο για 2.595 νεκρούς και 12.400 τραυματίες· τον ανακοίνωσε χθες το βράδυ (τοπική ώρα) η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες, τονίζοντας πως οι έρευνες για να βρεθούν επιζήσαντες συνεχίζονται.

Οι πλήρεις διαστάσεις της καταστροφής δεν είναι ακόμη γνωστές. Οι αρχές στο Καράκας αποφεύγουν να δώσουν συγκεκριμένους αριθμούς για τους αγνοούμενους, ο ΟΗΕ ωστόσο εκτιμά πως μπορεί να φτάνουν ως ακόμη και τους 50.000. Η πρόεδρος Ροδρίγκες, που κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα του πιο ισχυρού σεισμού που έπληξε τη χώρα τον τελευταίο αιώνα και πλέον, διαβεβαίωσε εξάλλου πως «κανένας δεν θα ενταφιαστεί σε ομαδικούς τάφους».

Υπερασπίστηκε το πώς διαχειρίζονται οι αρχές την κρίση, καθώς επικρίνεται από πολλούς για την καθυστέρηση των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. «Τις πρώτες 24 ώρες, το προσωπικό που αναπτύχθηκε ήταν 4.000 δημόσιοι λειτουργοί. Σε 48 ώρες, είχαμε 19.000 ανθρώπους» στους τόπους της καταστροφής, ανέφερε.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες, αδελφός της υπηρεσιακής προέδρου, ανέφερε αυτή την εβδομάδα πως την 24η Ιουνίου στην πόλη Λα Γουάιρα βρίσκονταν κάπου 30.000 άνθρωποι, από τους οποίους 6.461 διασώθηκαν και πάνω από 13.000 βγήκαν από συντρίμμια μόνοι τους ή χάρη στη βοήθεια συγγενών και φίλων. Η τύχη των υπολοίπων παραμένει άγνωστη.

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