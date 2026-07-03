Αγροτικές επιδοτήσεις: Προσυμπληρωμένες αιτήσεις με ΑΦΜ, ΙΒΑΝ, ΚΑΔ και περιορισμός των μεσαζόντων

Προσυμπληρωμένες θα είναι από φέτος οι αιτήσεις για τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΣΔΕ 2026, τις οποίες θα χορηγεί η ΑΑΔΕ μετά τη μεταφορά σε αυτήν του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Oπως ανακοίνωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, σε κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον αντιπρόεδρο της Kυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά, στις νέες αιτήσεις θα προσυμπληρώνονται στοιχεία από ΑΦΜ, ΙΒΑΝ, ΚΑΔ και επίσημα μητρώα.

Επιπλέον, θα αντλούνται δεδομένα από το ΥΠΑΑΤ, το myData, το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) και το Κτηματολόγιο, ενώ θα ελέγχονται τα τιμολόγια, οι εκμεταλλεύσεις, τα αγροτεμάχια και οι εξουσιοδοτήσεις, αξιοποιώντας το ενημερωμένο γεωχωρικό υπόβαθρο της περιόδου 2024-2025. «Η νέα αίτηση σημαίνει λιγότερα λάθη πριν την υποβολή, λιγότερες διορθώσεις μετά, πιο αξιόπιστη και ταχύτερη αξιολόγηση» είπε ο Γιώργος Πιτσιλής και επισήμανε ότι ο νέος μηχανισμός «ανοίγει το παιχνίδι» καθώς δίνει τη δυνατότητα στους αγρότες να επιλέξουν τον συνεργάτη με τον οποίο θα κάνουν την αίτηση.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο εκτιμάται ότι θα περιοριστεί ο ρόλος των μεσαζόντων και ειδικά των ΚΥΔ (Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων), που βρέθηκαν στο επίκεντρο του σκανδάλου των αγροτικών επιδοτήσεων. Σχετικά με το ζήτημα των παράνομων επιδοτήσεων, ο Κωστής Χατζηδάκης επισήμανε ότι 1.151 περιπτώσεις θεωρούνται «ύποπτες», έχουν εντοπιστεί πέντε εγκληματικές οργανώσεις και έχει προσδιοριστεί εκτιμώμενη ζημία 69 εκατ. ευρώ. Συνολικά, ερευνώνται 2.900 μοναδικές υποθέσεις κατάχρησης αγροτικών πόρων.

Η υποβολή των νέων αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει στις 15 Ιουλίου και η πλατφόρμα του ΟΣΔΕ θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ θα ανακοινωθούν κίνητρα για την επιβράβευση όσων υποβάλουν τις αιτήσεις τους νωρίς. Eνα από τα κίνητρα αναμένεται να είναι και η πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης τον Οκτώβριο. Εντός του Ιουλίου θα ανοίξει εξάλλου η πλατφόρμα για το 2025, προκειμένου να πραγματοποιηθούν απαραίτητες διορθώσεις και τροποποιήσεις στις ήδη υποβληθείσες αιτήσεις.

Πάνω από τον στόχο

Σε ό,τι αφορά τις πληρωμές του πρώτου εξαμήνου του 2026, ο Μαργαρίτης Σχοινάς ανέφερε ότι οι επιδοτήσεις ήταν περισσότερες από ό,τι την ίδια περίοδο του 2025 και ανήλθαν σε 1,125 δισ. ευρώ. Υπογράμμισε ότι υπήρξε επιπλέον ενίσχυση 160 εκατ. ευρώ για κτηνοτρόφους, βαμβακοπαραγωγούς και σιτοπαραγωγούς. «Το είπαμε και το κάναμε» υπογράμμισε ο υπουργός, αναφερόμενος στη σχετική δέσμευση της κυβέρνησης από τον περασμένο Οκτώβριο.

Αλλωστε, έθεσε το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του συστήματος των αγροτικών επιδοτήσεων έως τον Ιούλιο του 2027, όταν και η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις για τη βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία, είπε ότι τα προγράμματα σταματούν προσωρινά, καθώς τα ευρήματα των ελέγχων καθιστούσαν «απαγορευτική» τη συνέχισή τους.

Πηγή: tanea.gr

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