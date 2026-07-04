Υμηττός: Άνδρας εντοπίστηκε απαγχονισμένος σε δέντρο έξω από εκκλησία

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Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί του Σαββάτου στις Αρχές, όταν ένας άνδρας εντοπίστηκε απαγχονισμένος σε δέντρο στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας του Αγίου Μάρκου, στο Φραγκομονάστηρο Υμηττού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας βρέθηκε περίπου στις 07:15 το πρωί του Σαββάτου (4/7), με τις Αρχές να ενημερώνονται άμεσα για το περιστατικό.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν τον χώρο και ξεκίνησαν τις προβλεπόμενες ενέργειες, ενώ αναμένεται να διενεργηθεί έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητας του άνδρα, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί η Ελληνική Αστυνομία.

Πηγή: newsbomb.gr

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