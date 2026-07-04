Vouchers τροφίμων: Πότε αρχίζει το πρόγραμμα - Οι δικαιούχοι και τα ποσά

Στα τέλη του ερχόμενου Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τα vouchers τροφίμων και τις αιτήσεις των δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για την λήψη του voucher για τα τρόφιμα.

Το ποσό το οποίο θα λάβουν μέσω προπληρωμένης κάρτας οι δικαιούχοι θα ανέλθει μεσοσταθμικά στα 46 ευρώ μηνιαίως.

Το πρόγραμμα συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους θα τρέξει έως το 2029 με δυνατότητα επέκτασης.

Οι δικαιούχοι

Κεντρικό ρόλο στο νέο σύστημα παίζουν οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, οι οποίοι εντάσσονται αυτόματα στο πρόγραμμα.

Μάλιστα, δικαιούχοι της σχετικής παροχής μέσω προπληρωμένης κάρτας θα είναι και εκείνοι που δεν είναι πλέον δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, αρκεί να ήταν στο διάστημα μεταξύ Μαρτίου 2024 – Σεπτεμβρίου 2026, ακόμα και για ένα μήνα.

Ενώ, όσοι δικαιούνταν παροχή τροφίμων από το πρόγραμμα ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους) από την 1η Μαρτίου 2024, αλλά δεν την έλαβαν καθώς είχε παγώσει το σχετικό πρόγραμμα, θα λάβουν αναδρομικά το ποσό που θα ελάμβαναν από την προαναφερθείσα ημερομηνία μέχρι και την ημερομηνία εκκίνησης του νέου προγράμματος των voucher τροφίμων.

Πού εξαργυρώνονται τα vouchers τροφίμων

Οι δικαιούχοι λαμβάνουν την ενίσχυση μέσω προπληρωμένης κάρτας. Τα vouchers μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αγορά τροφίμων και βασικών ειδών πρώτης ανάγκης.

Η εξαργύρωση γίνεται σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις λιανικής, όπως σούπερ μάρκετ, μανάβικα και άλλα καταστήματα που διαθέτουν τρόφιμα. Με αυτόν τον τρόπο, οι ωφελούμενοι επιλέγουν οι ίδιοι τα προϊόντα που χρειάζονται, τη στιγμή που τα χρειάζονται, χωρίς περιορισμούς ως προς το σημείο αγοράς.

Δεν θα επιτρέπεται η αγορά προϊόντων όπως καπνός και αλκοόλ, ούτε η διάθεση των χρημάτων σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τυχερά παιχνίδια.

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