Μουντιάλ 2026: Σκάνδαλο με οκτώ παίκτες της Τυνησίας – Βρέθηκαν θετικοί σε έλεγχο ντόπινγκ

Η Τυνησία δεν βίωσε μόνο έναν πρόωρο αποκλεισμό στο Μουντιάλ 2026, αλλά και μια υπόθεση ντόπινγκ που προκάλεσε έντονο προβληματισμό. Η ομάδα της Βόρειας Αφρικής ολοκλήρωσε την πορεία της στη φάση των ομίλων με ήττες από τη Σουηδία, την Ιαπωνία και την Ολλανδία, ενώ η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας έγινε η πρώτη στην ιστορία των Μουντιάλ που απέλυσε τον ομοσπονδιακό προπονητή της, Σαμπρί Λαμουσί, μετά από μόλις ένα παιχνίδι στη διοργάνωση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times, στο παρασκήνιο του τουρνουά υπήρξε ακόμη μία σοβαρή εξέλιξη. Έως και οκτώ ποδοσφαιριστές της Τυνησίας βρέθηκαν με ίχνη της απαγορευμένης ουσίας κλενβουτερόλης σε ελέγχους ντόπινγκ. Ωστόσο, τα ονόματά τους δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, ενώ κανείς τους δεν τέθηκε σε προσωρινή αναστολή, καθώς οι συγκεντρώσεις της ουσίας ήταν χαμηλότερες από το όριο που έχει θεσπίσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ (WADA) για περιπτώσεις που ενδέχεται να συνδέονται με κατανάλωση μολυσμένου κρέατος.

Η αποστολή της Τυνησίας είχε ως βάση της το Μοντερέι του Μεξικού και ορισμένοι από τους σχετικούς ελέγχους πραγματοποιήθηκαν 10 έως 14 ημέρες πριν από τον τελευταίο αγώνα της ομάδας απέναντι στην Ολλανδία, στις 26 Ιουνίου.

Η κλενβουτερόλη είναι ουσία με αναβολική δράση, καθώς μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της μυϊκής μάζας και στη μείωση του σωματικού λίπους. Παράλληλα, είναι γνωστό ότι στο Μεξικό έχει χρησιμοποιηθεί παράνομα στην κτηνοτροφία, προκειμένου να παράγεται πιο άπαχο κρέας, γεγονός που έχει οδηγήσει στο παρελθόν σε αντίστοιχες υποθέσεις.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ-17 του 2011, επίσης στο Μεξικό, όταν 109 ποδοσφαιριστές από 19 εθνικές ομάδες βρέθηκαν θετικοί σε ίχνη κλενβουτερόλης. Τότε, η FIFA πραγματοποίησε ελέγχους σε δείγματα κρέατος από τα ξενοδοχεία των αποστολών, με περίπου το 30% αυτών να περιέχει την απαγορευμένη ουσία.

Σε κάθε τέτοια περίπτωση διενεργείται υποχρεωτική έρευνα, ώστε να εξακριβωθεί εάν η παρουσία της ουσίας οφείλεται πιθανότερα στην κατανάλωση μολυσμένου κρέατος. Εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί, η υπόθεση κλείνει χωρίς την επιβολή κυρώσεων. Αντίθετα, εάν δεν τεκμηριωθεί η συγκεκριμένη εξήγηση, το άτυπο εύρημα μετατρέπεται σε επίσημη υπόθεση παραβίασης των κανονισμών αντιντόπινγκ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Τυνησίας, οι εμπλεκόμενοι ποδοσφαιριστές και οι σύλλογοί τους έχουν ήδη ενημερωθεί, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκε ακόμη και συγκεκριμένο εστιατόριο στο Μοντερέι. Μέχρι στιγμής, όλα τα στοιχεία συγκλίνουν στο ότι η πιθανότερη αιτία των ευρημάτων είναι η κατανάλωση μολυσμένου κρέατος, γεγονός που σημαίνει ότι δεν αναμένεται να επιβληθούν πειθαρχικές κυρώσεις στους παίκτες.

Πηγή: gazzetta.gr

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