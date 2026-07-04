Δήμος Ηρακλείου: Εργασίες ασφαλτόστρωσης στις οδούς Μουσών και Δυρραχίου στις Πατέλες

Συνεχίζεται από το Δήμο Ηρακλείου η υλοποίηση του προγράμματος των ασφαλτοστρώσεων και αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας πεζών και οχημάτων.

Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026, όπως ενημερώνει το Τμήμα Οδοποιίας, θα πραγματοποιηθούν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης επί των οδών Μουσών (από τη συμβολή με την οδό Δυρραχίου μέχρι τη συμβολή με την οδό Γερωνυμάκη) και στην οδό Δυρραχίου στο πλαίσιο του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην 2η κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου». Η διάρκεια των εργασιών, θα είναι περίπου πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση που απαιτηθούν παραπάνω ημέρες θα υπάρξει εκ νέου ενημέρωση.

Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών, λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών και επισημαίνει στους οδηγούς να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων.

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