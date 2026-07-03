Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ρεαλιστικός και εφικτός

"Έκαψαν μία γυναίκα, αυτό δεν είναι «παρέμβαση» είναι δολοφονική ενέργεια», αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο liberal.gr.

«Πλήρης καταδίκη αν θέλουμε να προστατεύσουμε το κεκτημένο μιας δημοκρατίας, όπου οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας», τόνισε επίσης ενώ σημείωσε πως «υπάρχει ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις που «οπλίζουν» τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις».

Επίσης, υπογράμμισε πως «αυτή η κυβέρνηση τόλμησε και τα έβαλε με αυτές τις οργανωμένες ομάδες που πολιτικά βρίσκονταν στο απυρόβλητο».

Ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών δήλωσε πως για τη ΝΔ ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ρεαλιστικός και εφικτός.

«Επιμένω στην ανάγκη των αυτοδύναμων κυβερνήσεων και επιχειρηματολογώ γιατί είναι η καλύτερη επιλογή για τη χώρα. Δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης αυτή τη στιγμή και δεν βλέπω περιθώριο συνεργασίας», τόνισε και μεταξύ άλλων προσθεσε: «Στην αντιπολίτευση είναι αδιανόητη η ιδεολογική ραστώνη. Τίποτα καινούργιο έχετε να μας πείτε; Αναμασούν τα ίδια και τα ίδια κλισέ, τα οποία και έχουν αποδομηθεί στην πράξη».

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε πως «οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, την άνοιξη του 2027», ενώ σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα ανέφερε: «Ο ελληνικός λαός διάλεξε αντίπαλό μου τον Τσίπρα στις εκλογές του ‘23. Περιφρόνησε αυτή την εντολή, παρέδωσε το κόμμα του σε κάποιον που τον υπονόμευσε για να επανέλθει με καινούργιο κόμμα, αλλά με πολιτικό λόγο και πολιτικά χαρακτηριστικά ίδια και απαράλλαχτα».

Παράλληλα ο κ. Μητσοτάκης τόνισε: «Εγώ ως αντίπαλο διάλεξα τα προβλήματα των πολιτών που καλούμαι να αντιμετωπίσω. Ο ελληνικός λαός θα επιλέξει στις εκλογές του 2027. Θα εξακολουθώ να μιλώ για την Ελλάδα του 2030. Τα επόμενα τέσσερα χρόνια, μέχρι το 2030, θα αλλάξουν τα πάντα στον κόσμο. Και το ζητούμενο είναι ποια κυβέρνηση και ποιος Πρωθυπουργός είναι πιο κατάλληλος να διαχειριστεί αυτές τις μεγάλες αβεβαιότητες και να εξασφαλίσει τελικά ότι η Ελλάδα θα είναι στην πλευρά των νικητών».

Επίσης, ανέφερε πως «η διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά κατέστη, δυστυχώς, αναπόφευκτη με αυτά που είχε πει. Και, δυστυχώς, με αυτά τα οποία εξακολουθεί να λέει δικαιώνεται απόλυτα».

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