Τσουκαλάς: «Η χώρα δεν έχει ανάγκη νέο διχασμό – Το ΠΑΣΟΚ έρχεται για να ενώσει»

Στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής του συνέντευξης στα «Παραπολιτικά 90,1» και στους δημοσιογράφους Στέλλα Γκαντώνα και Θανάση Φουσκίδη, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε τη σημερινή προαναγγελία της Υπουργού Εργασίας, για τις συντάξεις χηρείας.

«Είναι μια σημαντική ημέρα, σήμερα, γιατί ένα αίτημα του ΠΑΣΟΚ γίνεται δεκτό από την κυβέρνηση. Αυτό σημαίνει ότι μια αντιπολίτευση μπορεί και πετυχαίνει νίκες», τόνισε, θυμίζοντας ότι ο ίδιος έθεσε το ζήτημα με δήλωσή του, από τις 28 Μαΐου, ζητώντας από την κυβέρνηση να νομοθετήσει άμεσα σε τρεις άξονες:

1. Τη διατήρηση της σύνταξης χηρείας στο ποσό που απονεμήθηκε και μετά το πέρας της τριετίας για να μην αναζητηθούν τα υπέρογκα ποσά με τα οποία υπερχρέωσε τους συνταξιούχους λόγω θανάτου και να συνεχιστεί στο μέλλον η καταβολή του ποσού.

2. Την επιστροφή των παρακρατηθέντων λόγω της περικοπής των συντάξεων χηρείας του Δημοσίου μέσω συμψηφισμού με μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις των συνταξιούχων.

3. Την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και της εγκυκλίου Τσακλόγλου που προβλέπει την καταβολή μιας εθνικής σύνταξης.

«Το ΠΑΣΟΚ πήρε την πρωτοβουλία, ζήτησε τρία πράγματα και χαίρομαι που σήμερα υπό την πίεση της αντιπολίτευσης έχουμε αυτή την εξέλιξη, γιατί κάποιοι λένε για κενά στην αντιπολίτευση», σημείωσε, επιμένοντας ότι θα πρέπει να περιληφθεί στη ρύθμιση και η επιστροφή των παρακρατηθέντων. Δίνοντας το στίγμα της αντιπολίτευσης που ασκεί το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε: «Η κυβέρνηση είναι πάντα εκείνη που νομοθετεί. Έτσι είναι στη δημοκρατία. Ο ρόλος της αντιπολίτευσης είναι να διαμορφώνει εναλλακτική πρόταση και να προτείνει και να πιέζει για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών σε χρόνο ενεστώτα. Δεν είναι λοιπόν μια μηδενιστική αντιπολίτευση αυτή του ΠΑΣΟΚ, είναι μια προωθητική αντιπολίτευση».

Σχολιάζοντας τη δήλωση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυρανάκη, στη σκιά της δολοφονικής επίθεσης σε βάρος στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, την οποία το ΠΑΣΟΚ καταδίκασε εξαρχής απερίφραστα, ο κ. Τσουκαλάς έκανε λόγο για μια εμφυλιοπολεμική δήλωση. «Η χώρα δεν έχει ανάγκη άλλο διχασμό. Μια προσπάθεια να δημιουργηθούν τεχνητές πολώσεις, εμφυλιοπολεμικού χαρακτήρα, και να βρεθούμε ξανά στο ’45 ή στο ’67 ή στον εθνικό διχασμό, είναι βαθιά ανεπίκαιρη. Εμείς είμαστε μια δύναμη που έρχεται να ενώσει», είπε χαρακτηριστικά. «Δεν είναι η διαιρετική τομή στην κοινωνία σήμερα ο εμφύλιος. Η διαιρετική τομή είναι: ή οι λίγοι και ευνοημένοι που εκπροσωπεί η Νέα Δημοκρατία ή η μεγάλη συμμαχία των πολλών και αγνοημένων, των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου, που εκπροσωπεί το ΠΑΣΟΚ», επέμεινε θέτοντας το πραγματικό δίλημμα ενόψει των εθνικών εκλογών. Και συνέχισε: «Τα ψευτοδιλήμματα που θέλουν να βάλουν κάποιοι για να συσπειρωθούν οι ίδιοι, δείχνοντας σκιάχτρα με αυτόν τον τρόπο, θα πέσουν στο κενό». Ερωτηθείς για τα δημοσκοπικά ευρήματα του τελευταίου διαστήματος, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι μετά την έλευση δύο νέων κομμάτων, τα οποία είχαν προαναγγελθεί και καταστεί το κύριο αντικείμενο συζήτησης εδώ και εννέα μήνες, είναι εύλογη η ύπαρξη μιας δημοσκοπικής αναδιάταξης. «Όλη αυτή η επικοινωνιακή καταιγίδα προφανώς παίζει έναν ρόλο», σημείωσε. Παράλληλα, αποδόμησε το αφήγημα του πρώην Πρωθυπουργού περί ύπαρξης πολιτικού κενού, θυμίζοντας ότι το κενό δημιουργήθηκε το 2023 από τη συντριβή της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης στις εθνικές εκλογές. «Όταν υπάρχει ένα κενό στην αντιπολίτευση, κανονικά έρχεσαι και λες άλλα πράγματα. Εδώ το κόμμα ΕΛΑΣ στην ουσία έρχεται και υιοθετεί κατά 90% τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ», σημείωσε, φέρνοντας ως παράδειγμα τις ταυτίσεις στα θέματα της ακρίβειας, της ενέργειας και της φορολόγησης των τραπεζών. «Όταν υιοθετείς τις προτάσεις, κάνεις την ίδια αντιπολίτευση. Εγώ θα πω, όμως, ότι διαπιστώνω έλλειμα κριτικής εκ μέρους της ΕΛΑΣ στην κυβέρνηση , διότι σε θέματα όπως τα funds και εθνικά θέματα, οι θέσεις του κόμματος ΕΛΑΣ μοιάζουν με αυτές της κυβέρνησης», επισήμανε και παρέπεμψε στις δηλώσεις των κυρίων Μπίστη και Σιακαντάρη που λένε να μην ποντιστεί το καλώδιο στην Κάσο.

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