Κεραμέως: «Δεν θα υπάρξουν περικοπές στις συντάξεις χηρείας μετά την τριετία»

Η Νίκη Κεραμέως, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας στην Ολομέλεια της Βουλής, ανακοίνωσε πως θα έρθει άμεσα διάταξη με την οποία θα καταργείται η περικοπή συντάξεων χηρείας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται στον νόμο Κατρούγκαλου.

Συγκεκριμένα η υπουργός Εργασίας ανέφερε: «Απαλλάσσουμε από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλους για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί η περικοπή αυτή. Προβλέπουμε ότι θα συνεχίσει κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπως οι συντάξεις χηρείας όπου η σώρευση των δύο εθνικών συντάξεων πηγάζει από διαφορετικά δικαιώματα».

Παράλληλα εξήγησε πως: «Όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χηρείας που υπάγονται στον ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την τριετία το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς την μείωση στο 35%, δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά και στην περίπτωση της σώρευσης θα συνεχίσουν να λαμβάνουν 2 εθνικές συντάξεις».

«Όσοι είχαν ήδη υποστεί την μείωση του νόμου Κατρούγκαλου θα δουν να ανεβαίνει στο 70%, ενώ όσοι αγωνιούσαν ότι θα μειωθεί το επόμενο διάστημα δεν θα μειωθεί καθόλου, θα παραμείνει στο 70%», υπογράμμισε και συμπλήρωσε: «κλείνει μία εκκρεμότητα πολλών ετών. Απαλλάσσονται από ένα καθεστώς αβεβαιότητας, αποκαθίσταται η ασφάλεια δικαίου και ενισχύεται η προστασία των οικογενειών που έχουν χάσει τον άνθρωπό τους. Αποτελούν καρπό της ανάπτυξης».

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