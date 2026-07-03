Ανδρουλάκης: Δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή χωρίς νίκη του ΠΑΣΟΚ – Επίθεση σε Μητσοτάκη και Τσίπρα

Την ανάγκη για πολιτική αλλαγή και για μια κυβέρνηση που, όπως είπε, «θα λογοδοτεί μόνο» στους πολίτες, υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, το βράδυ της Πέμπτης, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου «Ενώπιος Ενωπίω». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκε στις δημοσκοπήσεις, στην πορεία του κόμματός του, στην… επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και στον στόχο του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές.

Ως προς την τρέχουσα πολιτική συγκυρία, ο κ. Ανδρουλάκης σημειώνει: «Ένα κομμάτι της διαπλοκής είχε και έχει υιοθετήσει τον κ. Μητσοτάκη και ένα άλλο τον κ. Τσίπρα. Είναι εμφανές». Μιλά για «δίδυμο Μητσοτάκη – Τσίπρα» και σημειώνει «έχουν κριθεί και ο ένας και ο άλλος. Τα είδαμε: κλειστές τράπεζες, η θάλασσα δεν έχει σύνορα από τη μια, και μετά είχαμε υποκλοπές, διαφθορά».

Λέει πως «το μόνο κόμμα που μπορεί να αποσπάσει ψηφοφόρους από τη Νέα Δημοκρατία είναι το ΠΑΣΟΚ. Για αυτό η ΝΔ προτιμά τον κ. Τσίπρα αντίπαλο».

Ερωτηθείς για τις δημοσκοπήσεις που καταγράφουν τον Αλέξη Τσίπρα ως δεύτερη πολιτική δύναμη, ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε: «Εντάξει, θα το δούμε στις εκλογές».

Αποκλείει κάθε πιθανότητα συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία δεν αποκλείει όμως «συνεργασία Τσίπρα – Μητσοτάκη».

«Η ανάγκη σήμερα είναι να έχουμε πολιτική αλλαγή»

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στην πορεία του κόμματός του και απάντησε στην κριτική ότι η Χαριλάου Τρικούπη δεν αξιοποίησε την πολιτική συγκυρία των τελευταίων ετών.

«Πέρυσι, τέτοια εποχή, δεύτερο κόμμα ήταν το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Το θυμάστε; Και για αρκετό διάστημα. Μα, στο τέλος, όλα αυτά που συζητάμε σήμερα είναι σε πολύ μικρότερα ποσοστά. Όλα αυτά που συζητάμε θα τα κρίνει ο ελληνικός λαός. Εγώ λέω ένα πράγμα. Η ανάγκη σήμερα δεν είναι να τσακώνονται οι αντιπολιτευόμενοι μεταξύ τους. Είναι να έχουμε πολιτική αλλαγή. Πολιτική αλλαγή τι σημαίνει; Εγώ λέω κάτι απλό. Μα, δεν κάνετε καλή αντιπολίτευση; Εμείς αναδείξαμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εμείς αναδείξαμε τις υποκλοπές, εμείς αναδείξαμε την ακρίβεια με λύσεις και όχι με θεωρίες, εμείς κάνουμε ισχυρή και δομημένη αντιπολίτευση στα εθνικά θέματα. Άρα, το ΠΑΣΟΚ είναι και αξιόπιστο και σοβαρό και ο λόγος του είναι ορθός. Λόγος. Προγραμματικός λόγος. Το πώς θα πάει το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές θα φανεί στην κάλπη. Μου λέγατε, κ. Χατζηνικολάου: “Μα, δεν θα επιλέξετε; Με τη Νέα Δημοκρατία θα πάτε ή με τον ΣΥΡΙΖΑ; Αν δεν επιλέξετε τη δεύτερη Κυριακή, όπως λένε οι δημοσκόποι, θα λιώσετε, θα πάτε στο 5%”. Και τελικά μόνο αυτό δεν έγινε. Έγινε κάτι εντελώς διαφορετικό. Άρα, ας περιμένουμε την κρίση του ελληνικού λαού. Εγώ, σε αυτόν τον λαό που μας ακούει και μας βλέπει, λέω ένα πράγμα: Ο αγώνας δεν είναι εύκολος και δεν γίνεται με ασανσέρ να εκτιναχθώ, διότι ό,τι κέρδισα το κέρδισα με πολύ αγώνα. Και υπέγραψα το 2021 -γι’ αυτό έχω εκλεγεί δύο φορές αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, πρόεδρος -συμβόλαιο τιμής με τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, πως ό,τι κερδίζουμε, που κερδίσαμε πολλά, το γνωρίζετε, είμαστε σε μια άλλη φάση της ιστορίας μας, τα κερδίσαμε μόνοι μας και χωρίς εξαρτήσεις. Αυτό, λοιπόν, που είπα στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ το λέω και στον ελληνικό λαό. Ελάτε να στηρίξετε και να αγκαλιάσετε αυτή την προσπάθεια, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, γιατί εάν το ΠΑΣΟΚ γίνει κυβέρνηση κι εγώ πρωθυπουργός, η κυβέρνηση αυτή θα λογοδοτεί μόνο σε εσάς. Εμείς θα κάνουμε πράξη το πρόγραμμά μας, χωρίς κανέναν συμβιβασμό με κανέναν ισχυρό, γιατί δεν χρωστάω σε κανέναν.»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αντικρούει τις κατηγορίες περί πλειοδοσίας μέτρων. «Παρουσιάσαμε πέρσι και θα το κάνουμε και φέτος στη ΔΕΘ κοστολογημένα μέτρα», λέει.

Ερωτηθείς για 13ο και 14ο μισθό, ο κ. Ανδρουλάκης σημειώνει ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν μίλησε ποτέ για 14ο μισθό γιατί ξέρουμε τα όρια της οικονομίας. Ο 13ος μισθός όμως μπορεί να δοθεί και αυτό είναι μια δέσμευση μας από τη ΔΕΘ».

«Νομίζω ότι έχω κριθεί»

Σε ερώτηση για τις προσωπικές αιχμές που διατυπώνονται εις βάρος του, ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε: «Ο καθένας κρίνεται από τις αποφάσεις του ελληνικού λαού και της παράταξής μας. Νομίζω ότι έχω κριθεί».

Στη συνέχεια, απάντησε στην κριτική ότι ο στόχος για νίκη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία δεν φαίνεται ρεαλιστικός με βάση τις δημοσκοπήσεις.

«Έχω κριθεί σε εθνικές εκλογές, σε ευρωπαϊκές εκλογές, σε εσωκομματικές εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ πήγε μόνο μπροστά σε δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ πήγε μόνο μπροστά. Ποτέ πίσω. Και πιστεύω ότι τώρα ήρθε η ώρα, με τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας, με τα μεγάλα θέματα διαφθοράς που πραγματικά βαρύνουν το Μέγαρο Μαξίμου, ένα κλειστό σύστημα εξουσίας που παράγει συνεχώς συνθήκες ατιμωρησίας σε φίλους, κολλητούς και υπουργούς, ήρθε η ώρα να γίνει παρελθόν.

Τι, λοιπόν, δίνουμε ως λύση; Την αξιοπιστία μας, την ανεξαρτησία μας, το πρόγραμμά μας και τις δυνατότητές μας. Έχουμε ισχυρό στελεχιακό δυναμικό, διότι και ο Παύλος Γερουλάνος, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Γιάννης Μανιάτης, η νεότερη γενιά, ο Δημήτρης Μάντζος, όλα τα νέα παιδιά, είναι μια ισχυρή ομάδα που έχει και εμπειρία και παρόν και μέλλον. Και νομίζω ότι μπορεί ο κόσμος να ακουμπήσει πάνω της τις ελπίδες του για μια πραγματικά νέα αρχή».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνέδεσε τον στόχο της πολιτικής αλλαγής με το ζήτημα της σταθερότητας, ασκώντας εκ νέου κριτική στην κυβέρνηση. «Διότι, αν θέλετε να μιλήσουμε για τον πήχη, προσέξτε, κύριε Χατζηνικολάου, θέλω να απαντήσω σε δύο πράγματα. Λένε κάποιοι: “Θα έχει σταθερότητα η χώρα;”. Σταθερότητα με διαφθορά δεν μπορεί να έχει. Σταθερότητα με κατασπατάληση ευκαιριών, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν μπορεί να έχει. Εμείς δίνουμε και ασφάλεια, αλλά και πολιτική αλλαγή, γιατί το σχέδιο αυτό φέρει την αλλαγή».

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