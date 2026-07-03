Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα στρατηγικός εταίρος των ΗΠΑ – Τι είπε για F35, Σούδα και ναυπηγεία

Τη στρατηγική σημασία της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και των επενδύσεων υπογράμμισε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, κατά τη δεξίωση για την 250ή επέτειο της Ημέρας Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής, επιχειρηματικής και διπλωματικής κοινότητας.



Η κ. Γκίλφοϊλ χαρακτήρισε τις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών «βαθιά ριζωμένες στην ιστορία», τονίζοντας ότι στηρίζονται στις κοινές αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της πίστης, ενώ αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία σε μια περίοδο γεωπολιτικών ανακατατάξεων.

«Η Ελλάδα ήταν πάντα μέρος της ιστορίας της Αμερικής», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι σήμερα οι δύο χώρες συνεργάζονται για την οικοδόμηση ενός ασφαλέστερου, ισχυρότερου και πιο ευημερούντος μέλλοντος.

Ενέργεια και επενδύσεις στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ενεργειακή συνεργασία, σημειώνοντας ότι «το μέλλον θα τροφοδοτείται με αμερικανική ενέργεια».

Η Αμερικανίδα πρέσβης αναφέρθηκε στις συμφωνίες που υπεγράφησαν στο πλαίσιο της υπουργικής συνάντησης P-TEC στην Αθήνα, καθώς και στη διευρυνόμενη συνεργασία της ExxonMobil με τη HELLENiQ ENERGY και την Energean στο Ιόνιο. Παράλληλα, έκανε ειδική μνεία στις συμφωνίες της Chevron με τη HELLENiQ ENERGY για υπεράκτιες έρευνες, επισημαίνοντας ότι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τις πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις στην Ελλάδα έπειτα από περισσότερα από 40 χρόνια.

Αναφέρθηκε επίσης στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, υποστηρίζοντας ότι η αμερικανική χρηματοδότηση συνέβαλε στην αναγέννηση μιας κρίσιμης βιομηχανικής μονάδας, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση των ναυπηγικών δυνατοτήτων της χώρας.

«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει την αμερικανική κυριαρχία στη ναυτιλία και την ενέργεια ακρογωνιαίο λίθο της εξωτερικής μας πολιτικής και η Ελλάδα αποτελεί έναν εξαιρετικά πολύτιμο εταίρο σε αυτό το όραμα», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία των δύο χωρών δημιουργεί ένα σταθερό και προβλέψιμο επενδυτικό περιβάλλον.

Σούδα, Αλεξανδρούπολη και F-35

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι αυτή ενισχύεται διαρκώς μέσα από κοινό σχεδιασμό, εκπαίδευση και επιχειρησιακή συνεργασία.

Ειδικότερα, χαρακτήρισε τον Κόλπο της Σούδας σημείο ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας για τις αμερικανικές και ελληνικές δυνάμεις, ενώ περιέγραψε την Αλεξανδρούπολη ως κρίσιμο κόμβο εφοδιαστικής υποστήριξης του ΝΑΤΟ και στρατηγική πύλη για τη Συμμαχία.

Παράλληλα, εξήρε τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες της Ελλάδας, σημειώνοντας ότι η χώρα ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα για δικαιότερη κατανομή των βαρών εντός του ΝΑΤΟ και προχωρά στον μεγαλύτερο εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεών της εδώ και δεκαετίες.

Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την απόκτηση των μαχητικών αεροσκαφών F-35, τονίζοντας ότι θα ενισχύσουν ουσιαστικά την αποτρεπτική ικανότητα της Ελλάδας και τη διαλειτουργικότητα με τις αμερικανικές και τις υπόλοιπες συμμαχικές δυνάμεις.

«Όταν η Ελλάδα πετάξει με τα F-35, θα επιχειρεί με το ίδιο αεροσκάφος που χρησιμοποιεί η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, χωρίς επιχειρησιακά κενά και με πλήρη διαλειτουργικότητα με τους συμμάχους της», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «δεν πρόκειται απλώς για προμήθεια οπλικών συστημάτων, αλλά για μια μεταμόρφωση που θα σημαδέψει μια ολόκληρη γενιά».

Οι δεσμοί των δύο λαών

Η κ. Γκίλφοϊλ στάθηκε ακόμη στους διαχρονικούς δεσμούς των δύο λαών, αναφερόμενη στους περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο Αμερικανούς που επισκέπτονται κάθε χρόνο την Ελλάδα, στους χιλιάδες φοιτητές που μετακινούνται μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και στη συμβολή της ελληνικής ομογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως είπε, η συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ δεν περιορίζεται στην οικονομία και την άμυνα, αλλά εκφράζεται και μέσα από την κοινή προσπάθεια για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, της ιστορίας και των δημοκρατικών αξιών που συνδέουν τις δύο χώρες.

Κλείνοντας την ομιλία της, υπογράμμισε ότι «υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, η Αμερική επέστρεψε», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η ελληνοαμερικανική στρατηγική σχέση θα συνεχίσει να ενισχύεται, στηριζόμενη στις κοινές αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ασφάλειας.

«Είθε οι Ηνωμένες Πολιτείες να συνεχίσουν να αποτελούν φάρο ελευθερίας, η συνεργασία μας με την Ελλάδα να γίνεται ολοένα ισχυρότερη και η υπόσχεση της ελευθερίας να διαρκέσει για τις επόμενες γενιές», κατέληξε.

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